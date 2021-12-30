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AFAD'dan Antalya'daki yağışlarla ilgili açıklama - Son Dakika

AFAD'dan Antalya'daki yağışlarla ilgili açıklama

30.12.2021 18:39
AFAD'dan Antalya'daki yağışlarla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi Kemer, Kumluca ve Finike için yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı personel ve araçların hazır bulunduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi Kemer, Kumluca ve Finike için yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı personel ve araçların hazır bulunduğunu açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, 29 Aralık 2021 gece saatlerinden itibaren Antalya merkezin yanı sıra Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak etkili yağışların yaşanacağı bildirilmiştir. Ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı Başkanlığımız tarafından müdahale çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen personel ile birlikte, Kumluca Koordinasyon Merkezinde 18 personel, 4 dalgıç, 6 araç, 3 bot ve Merkezdeki Koordinasyonda 20 personel, 6 araç, 3 dalgıç, 3 bot hazır bulunmaktadır. Ayrıca, İYAK Derneğinden 6 personel ve 1 araç, SKUT Derneğinden 10 personel ve 1 araç hazır bekletilmektedir. Antalya Valiliği tarafından il genelinde gerekli önlemler alınmış ve uyarılar yapılmış olup, Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Kemer, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 50 ihbar gelmiştir. Su baskını ihbarlarına belediye ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiştir. Yapılan ölçümler neticesinde son 24 saat içerisinde rüzgar hızı: Kemer 124 km/sa, Antalya Körfezi 144 km/sa, Kaş 98 km/sa olarak ölçülmüştür. Yağış miktarı, Döşemealtı 147 kg/m2, Kepez 130 kg/m2, Muratpaşa 114 kg/m2, Kemer 139 kg/m2, Korkuteli 136 kg/m2, Kumluca 78 kg/m2 ve Finike 54 kg/m2 olarak gerçekleşmiştir. Aşırı yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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su baskını, Antalya, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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