Aşk Mesafeleri Aştı: Türk-Koreli Evlilik
Aşk Mesafeleri Aştı: Türk-Koreli Evlilik

Aşk Mesafeleri Aştı: Türk-Koreli Evlilik
11.01.2026 11:19
Çayeli'de yaşayan Melisa ve Güney Koreli damat Yeong Jun, Müslüman olup evlendi. Mesafe önemli değil.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Melisa Şat (26), 4 yıl önce iş toplantısında tanışıp, aşık olduğu Güney Koreli Yeong Jun Kim (29) ile evlendi. 8 bin kilometre öteden gelip, Müslümanlığı seçerek 'Can' adını alan damat, "Ülkeler, şehirler hiçbir şekilde önemli değil. Ruh eşini bulunca bu iş oluyor" dedi.

Çayeli ilçesinde yaşayan Melisa Şat, 4 yıl önce iş toplantısında tanıştığı Güney Koreli Yeong Jun ile arkadaş oldu. Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen Şat ve Kim hayatlarını birleştirmeye karar verdi. 8 bin kilometre uzaklıktan gelen Kim, müftülükte kelimeişehadet getirip, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu ve 'Can' adını aldı. Melisa ve Can ilçede düzenlenen törenle evlendi. Can ve ailesi düğünde kemençe eşliğinde horon oynadı, renkli görüntüler ortaya çıktı.

'KİLOMETRELER KESİNLİKLE SEVGİYE ENGEL DEĞİL'

Mesafenin sevgiye engel olmadığını söyleyen Melisa Şat, "Nasıl tanıştım? Florya'da işini tanıtmaya gelmişti. O şekilde arkadaş olduk. Ondan sonra ilişkimiz oldu. Bu şekilde buralara geldik. Çok mutluyuz. Türkiye'yi çok seviyor. Biz İngilizce konuşuyoruz. Kesinlikle bu düğün kültürü onun için de çok farklı. Horon çok iyi oynuyor bu arada, yani size de sürpriz olacak öyle söyleyeyim açıkçası. Onun dışında mutluyuz, heyecanlıyız. Bekliyoruz eğlenceyi" dedi. Şat, "Güney Kore veya başka bir ülke bu hiç önemli değildi benim için. Sadece ruh eşi denilen o kavramın kişisini bulunca, isterse 11 bin kilometre olsun; yani gerçekten kilometreler kesinlikle sevgiye engel değil" ifadelerini kullandı.

'RUH EŞİNİ BULUNCA BU İŞ OLUYOR'

Kore'de düğün kültürü olmadığını ancak çok mutlu olduğunu söyleyen damat Kim, "Kore'de kesinlikle böyle bir şey yok, yani çok kısa süren bir düğün gelenekleri var. Bu yüzden şu anda çok heyecanlıyım ve çok eğlenceli bir kültür. Ülkeler, şehirler hiçbir şekilde önemli değil, yani. Ruh eşini bulunca bu iş oluyor" diye konuştu.

Davetli Selami Yelkenci ise "Yabancı, eniştemiz Koreli. Biz de İstanbul'dan geldik. Sevdiler birbirlerini. Böyle hayırlısı oldu, verdik gitti. Kore'ye gidecek kızımız. Ne düşündük? İlk önce sıcak bakmadık tabii. Sonra tanıdık, ailesini tanıdık. İyi oldu, güzel oldu. Birbirlerini seviyorlar, mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar. Sevdikten sonra hiç sıkıntı yok. Yeter ki sevsinler birbirini. Sevmek önemli. Allah mesut mutlu etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Evlilik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşk Mesafeleri Aştı: Türk-Koreli Evlilik - Son Dakika

SON DAKİKA: Aşk Mesafeleri Aştı: Türk-Koreli Evlilik - Son Dakika
