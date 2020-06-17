Askeri casuslukta kumpas davası görülmeye devam edildi; tutuklu sanık kalmadı - Son Dakika

Askeri casuslukta kumpas davası görülmeye devam edildi; tutuklu sanık kalmadı

İZMİR'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki üyeleri hakkında açılan 22'si firari 103 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği'nden açılan davada, sanıkların...

Askeri casuslukta kumpas davası görülmeye devam edildi; tutuklu sanık kalmadı, System.String[]

İZMİR'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki üyeleri hakkında açılan 22'si firari 103 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği'nden açılan davada, sanıkların yargılandığı duruşmaya bugün devam edildi. Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 96'ya düşen davada soruşturma kapsamında tutuklu bulunan N.Y.'nin tahliye edilmesi, H.K.'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla tutuklu sanık kalmadı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazıları tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin 'üst düzey yöneticileri' Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun'un da bulunduğu 43'ü tutuklu, 23'ü firari toplam 102 sanığın 'silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Davada, 'askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı. 22'si firari 103 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği' suçlamalarına yer verildi. Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 96'ya düştü. Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan N.Y.'nin tahliye edilmesi, H.K.'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla tutuklu sanık kalmadı.

'DARBE GİRŞİMİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM'

FETÖ/PDY'nin, TSK içindeki üyeleri hakkında açılan sanıkların yargılandığı duruşma görülmeye devam edildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, 11 tutuksuz sanık ve avukatları yer aldı.

Duruşmada, 15 Temmuz darbe girişimini televizyondan öğrendiğini söyleyen M.Ç., sınav sorularını sızdırdığı iddialarını da kabul etmedi. M.Ç., "Darbe girişiminin olduğu gün 17.00'de mesaim bittiği için evime gitmiştim. Darbe girişimini de televizyondan öğrendim. Bana soruları sızdırmakla iftira atılıyor. FETÖ'ye 30 yıl hizmet edenler, kendilerini temize çıkarmak için bana iftira attılar" dedi.

'EŞİMİN FITIK AMELİYATI İÇİN O OTELE GİTTİK'

İddianamede, örgüte ait bir otelde konakladığı, ardışık olarak arandığı ve yurt dışı gezileri yer alan S.Ç. de kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. S.Ç., "Eşimin boynunda fıtık olduğu için bir otel aradık ve fiyatı uygun olduğu için o oteli tercih ettik. Otelde kimin kaldığını bilmiyorum. Biz sadece sağlık için oraya gittik. Yurt dışına da özel olarak gitmedim. Hepsine de NATO seyahat belgesiyle gittim" dedi.

Kendi adına kayıtlı GSM operatöründen 'Kimse Yok mu' derneğine atılan mesajların sorulması üzerine S.Ç., "O dönem GSM operatörleri kendi arasında konuşmanın sınırsız olduğu hatlar dağıtmışlardı. Ben de alıp kayınvalideme verdim. O mesajları ben atmadım ancak sorduğumda kayınvalidem de atmadığını söyledi. O hattı ben kullanmadım" diye konuştu.

'15 TEMMUZ'DA YURT DIŞINDAYDIM, YAPIDA OLSAM DÖNMEZDİM'

Darbe girişiminde yurt dışında ataşelik görevinde olduğunu söyleyen M.D. de kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. M.D., "15 Temmuz'da yurt dışındaydım. Eğer bu yapının içinde olsaydım Türkiye'ye dönmezdim" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık H.A., "24 yıl boyunca vatanıma milletime bağlı hizmet yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.


TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Askeri casuslukta kumpas davası görülmeye devam edildi; tutuklu sanık kalmadı - Son Dakika

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