"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" dizisi, 11 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili ilk kez konuştu

14 aydır karantinada! 78 korona testi de pozitif çıkan adam isyan etti

Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını işleyen "Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" dizisi, 11 Şubat'tan itibaren izleyiciyle buluşacak.

"Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre"nin ardından serinin ikinci dizisi olan yapım, her cuma saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

Dizide, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın, Somuncu Baba ile yollarının kesişmesi, tasavvufla tanışması ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olma serüveni anlatılacak.

İstanbul'da kurulan platoda eski Ankara, Bursa ve Adana şehirlerinin aslına uygun olarak inşa edildiği dizinin çekimleri 7 ayda tamamlandı.

Burak Sevinç'in Hacı Bayram-ı Veli'nin gençlik yıllarındaki Molla Numan karakterini canlandırdığı yapımda, Hüseyin Soysalan "Somuncu Baba"yı, Sena Çakır "Ayşe Hatun"u, Atakan Yarımdünya "Abdal Murad"u, Kemal Başar "Şeyh Murad"ı, Sinan Albayrak "Mevlüd Bey"i, Fırat Topkorur "Molla Rüstem"i, Derda Yasir Yenal "Emir Buhari"yi, Aydın Sigalı "Molla Fenari"yi, Latif Koru da "Yıldırım Beyazıt"ı canlandırıyor.

Senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı 26 bölümlük dizinin yönetmenliğini ise Kamil Aydın ile Yücel Hüdaverdi üstlendi.