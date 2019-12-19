Astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu, liseli öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu, liseli öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika

Astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu, liseli öğrencilere tanıtıldı

6 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, ünlü matematik bilgini Ali Kuşçu'yla ilgili, "Özelikle İstanbul'daki bilim insanları, onun matematik ve astronomi derslerini yakından takip etti.

Astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu, liseli öğrencilere tanıtıldı, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, ünlü matematik bilgini Ali Kuşçu'yla ilgili, "Özelikle İstanbul'daki bilim insanları, onun matematik ve astronomi derslerini yakından takip etti. Onunla birlikte Uluğ Bey'in astronomi çalışmaları İstanbul'a gelmiş oldu. Matematikte çok önemli birtakım keşiflerde bulundu ama bunlar çok iyi bilinmiyor." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "Ali Kuşçu Anma Programı"nda, lise öğrencilerine hitap eden Kaçar, Kuşçu'nun İslam medeniyetinde 15. yüzyıla damgasını vuran önemli bir bilim insanı olduğunu söyledi. Kaçar, "Kuşçu, astronomiyi yeryüzü ve gökyüzü olmak üzere iki ayrı planda ele aldı. Matematikte, Harezmi matematiği ve Desimal sisteme ilişkin çalışmalar yaptı." diye konuştu.

Özelikle İstanbul'daki bilim insanlarının, onun matematik ve astronomi derslerini yakından takip ettiğine vurgu yapan Kaçar şunları kaydetti:

"Onunla birlikte Uluğ Bey'in astronomi çalışmaları İstanbul'a gelmiş oldu. Matematikte çok önemli birtakım keşiflerde bulundu ama bunlar çok iyi bilinmiyor. 16. yüzyılda Avrupa'da logaritmanın bulucusu olarak bilinen Napier, Kuşçu'nun çalışmalarından etkilenmiştir. Ondan 50 yıl sonra ortaya çıkan Kopernik ise güneş merkezli evren modelini sundu. Yani Batı dünyasına, İslam astronomisinin büyük bir katkısı oldu. Döneminde bilgisiyle herkesin hayranlığını kazanan Kuşçu, Osmanlı'nın matematik ve astronomi alanında temelini oluşturan bir bilim insanıdır."

"Geleceğin bilim dünyasına ışık tutun"

Türkiye ve dünyada astronomi çalışmaları yapan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç da İslam büyüklerini ve alimlerini rahmetle anarak, "Ali Kuşçu'nun kabri Eyüpsultan Cami'sinin yanında bulunuyor, lütfen oraya gittiğiniz zaman ziyaret etmeyi ihmal etmeyin." dedi.

Saygaç, "Navstar GPS, teknik filmler, cep telefonlarınızda bulunan fotoğraf çektiğiniz kamera CCD yani yük aktarıcı sistem, güneş panelleri, Hubble Space Teleskop ve bilgisayar programları gibi pek çok uygulama astronomi bilimi sayesinde bulundu. İlk çıkış noktasının ve araştırma alanlarının oluşumunu sağlayan enerji sektörü, tıp, Wireless LAN olmak üzere uluslararası işbirlikleri de astronomi ile güçlendi ve iletişim yine astronomi sayesinde sağlandı. Yani dünyada ve günlük yaşamımızda astronominin yeri teknoloji transferleri, endüstri, havacılık ve uzay sektörleri, enerji sektörü, olmak üzere astronomi bilimi olmadan ilerleme kaydedilmeyen gelişmelerdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ile de bilgi veren Saygaç, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulumu tamamlanmak üzere buralarda çalışacak genç bilim insanlarına Türkiye'nin ihtiyacı var. Hepiniz son derece başarılı, parlak, zeki ve gelecek vadeden gençlersiniz, sizleri bekliyor ve sizlere çok güveniyoruz. Lütfen iyi İngilizce öğrenin ve işinizi iyi yaparak, geleceğin bilim dünyasına ışık tutun."

Konuşmaların ardından "İslam Tarihi ve Dünyada Evren'e Bakış" adlı sergiyi gezen ve bilgi edinen lise öğrencileri, kompozisyon yarışması ödül törenine katıldı ve tiyatro gösterisini izledi.

Ali Kuşçu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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