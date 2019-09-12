Aşure dağıtımı

Muharrem ayı dolayısıyla Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da binlerce kişiye aşure dağıtıldı.

Erzincan'da, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfının Erzincan Şubesi bahçesinde düzenlenen aşure dağıtımına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, vakfın Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ile çok sayıda kişi katıldı.

Düzgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aşurede kullanılan ürünlerin çeşitliliğine işaret ederek, ülkedeki insanların da birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Aşurenin huzura ve barışa vesile olmasını dileyen Düzgün, "İnsanlara hoşgörülü davranmak için çaba sarf etmekteyiz. İşte ne güzel bir araya geldik, aşure tadında. Ülkemizin varlığı için tuttuğumuz oruçlar, pişirdiğimiz aşureler, kestiğiniz kurbanlar, barışa, huzurumuza vesile olur inşallah." dedi.

Vali Arslantaş da muharrem ayındaki ibadetlere işaret ederek, birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekti.

Konuşmalar sonrası vakfın şubesinin bahçesindeki kazanlarda pişirilen yaklaşık 10 bin kişilik aşure ve yemekler davetliler ile vatandaşlara ikram edildi.

Tunceli

Tunceli'de Moğultay Mahallesi Yeraltı Çarşısı üzerinde gerçekleştirilen aşure ikramına, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Vali Sonel, yaptığı konuşmada, Tunceli'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla kentin huzur şehri olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Sonel, "Ülkemizin bu güzel yöresinde huzurun hakim kılınması ve kentin gelişmesi için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Biz aşure etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yüce Allah'ım birliğimizi, dirliğimizi bu güzelliğimizi bozmasın inşallah, bozana da fırsat vermesin." dedi.



Alevi dedesi Kadir Bulut'un okuduğu duanın ardından hazırlanan aşure, Sonel, Maçoğlu, Atbaş tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Ardahan

Ardahan'da da AK Parti Ardahan İl Başkanlığınca vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Ardahan İl Özel İdaresi önündeki aşure dağıtımına, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Partinin İl Başkanı Hakan Aydın, burada yaptığı konuşmada, bugün vatandaşa aşure tattırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Aşure ikramı yapan Vali Masatlı ve diğer yetkililer de aşureden tattı.