Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Asya-Pasifik'te artışını sürdürürken bölge ülkeleri, günlük hayatta normalleşme için çalışmalarına devam ediyor.

Avustralya'da normalleşme için 3 aşamalı planının tüm eyaletlerde yürürlüğe girmesinin ardından bir kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti. Ülke genelinde can kaybı 99'a çıktı.

Ülkede toplam 1 milyon 42 bin 126 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, 7 bin 60 kişinin ise test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bu kişilerden 6 bin 367'sinin iyileştiği kaydedildi.

Eyaletlerde tedbirlerin hafifletilmesine rağmen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde salgının hala etkili olması nedeniyle, eyaletler arasında sınır geçişlerine izin verilmiyor.

Öte yandan 8 yeni vakanın görüldüğü Melbourne'deki McDonalds'lara dağıtım yapan bir sürücüde Kovid-19 çıkması üzerine fast-food zincirinin 12 şubesi geçici olarak kapatıldı.

Yasak ve kısıtlamaları temmuz sonuna kadar üç aşamalı planla hafifletmeyi veya tamamen kaldırmayı hedefleyen Avustralya'da restoranlar, kafeler, mağazalar, güzellik salonları, barlar ve kütüphanelerin kademeli olarak açılma süreci ise devam ediyor.

Yeni Zelanda'da okullar yeniden kapılarını açtı

Kovid-19'un yayılmasını kısmi sokağa çıkma yasağı gibi sıkı tedbirlerle durduran Yeni Zelanda'daki okullarda öğrenciler bugün ders başı yaptı.

Hayatın normale dönmeye başladığı ülkede yaklaşık 800 bin öğrenci, yasakların hafifletilmesiyle 24 Mart'tan bu yana uzaktan eğitim veren okullarına ilk kez gitti.

Son 24 saatte 2 bin 570 kişiye yapılan testlerde yeni vakaya rastlanılmayan ülkede, virüse yakalanan 1499 kişiden 1433'ü iyileşirken, 21 kişi ise hayatını kaybetti.

Sosyal mesafe kurallarının geçerli olduğu ülkede, iç mekanlarda 100, açık alanlarda ise 500 kişinin katıldığı etkinlikler düzenlenebiliyor.

Japonya'da vaka sayısı 17 bini geçti

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 26 artışla 17 bin 75'e, ölü sayısı 8 artarak 777'ye yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 5 bin 65'e, Osaka'da 1771'e, Kanagawa'da 1274'e, Hokkaido'da 1015'e, Saitama'da 985'e, Çiba'da 894'e çıktı.

Endonezya'da bayramda da evde kalın çağrısı

Endonezya'da Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 496 artışla 18 bin 10'a, can kaybının 43 artışla 1191'e, iyileşenlerin sayısının da 195 artışla 4 bin 324'e yükseldiği açıklandı.

Kovid-19 ile Mücadele Timi Başkanı Doni Monardo, yaptığı açıklamada, virüse yakalanmış olmasına rağmen belirti göstermeyen kişilerin taşıdığı büyük risk nedeniyle bayram namazının camide kılınmaması gerektiğini belirtti.

Ülkenin en büyük İslami kuruluşlarından Nahdlatul Ulema ve Muhammadiyah yetkilileri de bayram namazı ve namazın nasıl kılınacağı yönünde bilgilendirmede bulunacaklarını açıkladı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, şu an için Kovid-19 kısıtlamalarında hafifletilme olmadığını vurgulayarak, salgının kontrol altına alınması halinde gevşetme kararları alınabileceğini kaydetti.

Malezya'da izinsiz seyahat eden 1175 kişi geri döndürüldü

Malezya'da Kovid-19 vakaları bugün 47 artarak 6 bin 941'e, iyileşen vaka sayısı ise 44 artışla 5 bin 615'e çıktı.

Ülkede bugün virüs kaynaklı ölümün meydana gelmediği açıklandı.

Öte yandan Polis Teşkilatı, dün 1175 kişinin polis izni olmadan eyalet dışı seyahat girişiminde bulunduğunu ve eyalet sınırlarından geri çevrildiklerini açıkladı.

Tayland'a vaka sayısı 3 bin 31'e yükseldi

Tayland'da son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken ülkedeki toplam vaka sayısı 3 bin 31'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'a bağlı yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Tayland'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken, virüse yakalanan 2 bin 857 kişi iyileşti.

Filipinler'de 18 bin mahkum Kovid-19 nedeniyle serbest bırakıldı

Kovid-19 vakaları Filipinler'de bugün 205 artışla 12 bin 718'e, vefat sayısı 8 artarak 831'e, iyileşen vakalar ise 94 artışla 2 bin 729'a çıktı.

Öte yandan Filipinler Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde bazı cezaevlerinde virüs kaynaklı ölümler meydana geldiği şüphesiyle, marttan bu yana 18 bin 355 mahkumun salıverildiğini açıkladı.