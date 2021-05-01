Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika

Atakaş Hatayspor maçından notlar

01.05.2021 20:29
Atakaş Hatayspor maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 2 değişiklikRosier ve Necip Uysal döndüLarin 2 maç sonra 11'deTöre yedek kulübesindeİki takımın 11'lerinde tek Türk Derbi öncesinde 4 isim sınırdaHatayspor'da takımın başında Özhan Pulat yer aldıPulat'tan tek değişiklikHatayspor'da 3 isim sarı kart sınırında OLGUCAN KALKAN...

Sergen Yalçın'dan 2 değişiklik

Rosier ve Necip Uysal döndü

Larin 2 maç sonra 11'deTöre yedek kulübesindeİki takımın 11'lerinde tek Türk Derbi öncesinde 4 isim sınırdaHatayspor'da takımın başında Özhan Pulat yer aldıPulat'tan tek değişiklikHatayspor'da 3 isim sarı kart sınırında OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20: 30'da başlayan karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda 3-2'lik skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Dorukhan Toköz'ün yerine cezası sona eren Rosier'e, Gökhan Töre'nin yerine ise Cyle Larin'i 11'de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde tercihini değiştirmeyen Yalçın, burada Josef de Souza'yı sahaya sürdü. Hücum hattının sağında Ghezzal'a, orta alanda Atiba ve Ljajic ile sol kanatta N'Koudou'yu görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Cyle Larin oldu.ROSİER VE NECİP UYSAL DÖNDÜSiyah-beyazlı ekipte, Fransız sağ bek Valentin Rosier, bir maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Beşiktaş'ta Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Valentin Rosier, Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. Rosier, cezasının tamamlamasının ardından ilk 11'deki yerini tekrardan aldı. Öte yandan yine cezalı olduğu sebebiyle Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alamayan Necip Uysal da, Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda kendine yer buldu. LARİN 2 MAÇ SONRA 11'DE Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, ancak karşılaşmanın son dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Larin, sakatlığının ardından Kayserispor maçında görev yapamamıştı. Çaykur Rizespor mücadelesine de yedek kulübesinde başlayan Kanadalı golcü, sakatlanan Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olmuştu. Larin, Hatayspor maçıyla birlikte 2 maçlık aradan sonra ilk 11'deki yerini aldı.İKİ TAKIMIN 11'LERİNDE TEK TÜRKBeşiktaş'ın Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk 11'lerinde sadece 1 Türk futbolcu yer aldı. Beşiktaş-Hatayspor maçında, iki takımın 11'lerinde sadece 1 Türk futbolcu yer aldı. Hatayspor, karşılamaya 11 yabancı futbolcuyla başlarken, Beşiktaş da 10 yabancıyla mücadelede yer aldı. İlk 11'lerde sahada yer alan tek Türk futbolcu ise Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu oldu.TÖRE YEDEK KULÜBESİNDEBeşiktaş'ta Larin, Cenk Tosun ve Aboubakar gibi golcü oyuncuların yokluğunda forvet oynayan ve takımına önemli katkıda bulunan Gökhan Töre, Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli kanat oyuncusunun Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçın kadrosunda dahil edilip, edilmeyeceği konuşuluyordu. Takımla birlikte tek antrenmanda yer alabilen Gökhan Töre, karşılaşmanın kadrosunda dahil edildi. DERBİ ÖNCESİNDE 4 İSİM SARI KART SINIRINDASiyah-beyazlı ekipte, 4 isim Atakaş Hatayspor maçına sarı kart sınırında çıktı. 3'er sarı kartı bulunan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, Hatayspor maçında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek. HATAYSPOR'DA TAKIMIN BAŞINDA ÖZHAN PULAT YER ALDIAtakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın yokluğunda Beşiktaş karşılaşmasında takımın başında Özhan Pulat yer aldı. Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın karşılaşma öncesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ömer Erdoğan, takımıyla birlikte karşılaşmaya gelememiş ve şehirde karantinada kalmıştı. Erdoğan'ın yerine Beşiktaş karşılaşmasında Özhan Pulat, takımın başında yer aldı.PULAT'TAN TEK DEĞİŞİKLİKHatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan Pulat, Süper Lig'in 38'inci haftasında iç sahada 3-1'lik skorla kazanılan maçın 11'inde tek değişikliğe gitti. Pulat, sarı kart cezalısı Sackey'in yerine Traore'yi görevlendirdi.Hatayspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Munir- Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ruben Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf."HATAYSPOR'DA 3 İSİM SARI KART SINIRINDA Hatayspor'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rayane Aaabid, Pablo ve Adama Traore, Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 40'ıncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Denizlispor mücadelesinde görev alamayacak.


Necip Uysal, Özhan Pulat, Hatayspor, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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