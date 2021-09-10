Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba gecesi müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Atama takviminde yer alan "Atama işleminde 2020-2021 KPSS puanları ile başvurular alınacaktır" ifadesi ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Takvime göre atama işleminde önceliğin 2020'lilerde olması gerekirken, 2021'lilere verilmesine tepki gösteren çok sayıda kullanıcı özellikle Twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.
107 bin öğretmen açığı olmasına rağmen 15 bin atama yapılacak olmasından dolayı tepkili olan çok sayıda öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i istifaya davet etti. 2020 ve 2021 KPSS'ye girenlerin haklarının çiğnendiğini öne süren binlerce tepki paylaşımı sonrasında "#MahmutÖzerİstifa" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Ekonomi › Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi - Son Dakika Ekonomi