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ATATÜRK SEVGİSİ MEYDANI DOLDURDU - Son Dakika

ATATÜRK SEVGİSİ MEYDANI DOLDURDU

10.11.2021 11:18

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Antalya Valiliği'nce düzenlenen çelenk törenine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Çetin Osman Budak ve Rafet Zeybek ile Garnizon Komutanı Piy. Alb. Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, askeri erkan, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile vatandaşlar katıldı. Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumunun ardından, saatler 09.05'i gösterdiği sırada siren sesleri eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı yanındaki Antalya'nın tarihi simgelerinden Saat Kulesi'nin olduğu alanda da işlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar, siren sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşuna katıldı. İKİNCİ TÖREN DÜZENLENDİ

Resmi törenin ardından CHP, İYİ Parti ve diğer bazı siyasi partiler, ADD, Eğitim-İş, Antalya Barosu gibi Cumhuriyet İçin El Ele Platformu üyesi çok sayıdaki sivil toplum örgütünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Bu törene de CHP Antalya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP ve İYİ Parti il başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'AÇTIĞI YOL YOLUMUZDUR'

Bu törende Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu Sözcüsü ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran birer konuşma yaptı. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Daş, "Açtığı yol yolumuzdur, mücadelesi mücadelemiz, mücadelesini sürdürmek ve zafere ulaştırmak tarihsel görevimizdir" dedi. Ardından kürsüye gelen İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, "Değerli Antalyalılar Atatürk'ümüzün 80'inci ölüm yıldönümünü kutlamak üzere hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum" dedi. Başaran, yaptığı hatayı fark edip metinden okuduğu konuşmasında, şunları söyledi:

"Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 83'üncü yıldönümü. Evet bedenen bir ayrılış bu, zira O idealleri, düşünceleri, bize kazandırdıklarıyla 83 yıldır aramızda ve nice 83 yıllar aramızda olmaya devam edecek. Bugün O'nu anmak için sıradan bir gün değildir, bugün karalar bağlama günü değildir, bugün O'nu daha iyi anlamak, O'nu takip edebilmek, O'nun gibi ileri görüşlü vatansever olabilme günüdür."

'AĞLAMA GÜNLERİ DEĞİL'

CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ise 10 Kasım'ların ağlama, karalar bağlama günleri olmadığını belirterek, "10 Kasım'lar Atatürk'ü anlama ve O'nun gelecek vizyonuna ilişkin nesilleri yetiştirmek için onu daha iyi tanıma günleri olmalıdır. Atatürk'ü anlatmaya ne sayfalar yeter, ne kitaplar. Atatürk strateji ustası bir askerdir, bağımsızlıkçı bir liderdir, çağın en büyük devrimcisiydi. Ne mutluyuz ki bizler onun kurduğu cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yurttaşlarıyız" diye konuştu.

Atatürk'ü anma programında katılımcılar Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

ATATÜRK SEVGİSİ MEYDANI DOLDURDU
ATATÜRK SEVGİSİ MEYDANI DOLDURDU
ATATÜRK SEVGİSİ MEYDANI DOLDURDU
ATATÜRK SEVGİSİ MEYDANI DOLDURDU

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATATÜRK SEVGİSİ MEYDANI DOLDURDU - Son Dakika


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