Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı olmak üzere iki kategoride gerçekleşen turnuvaya 64 sporcu katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezinde pandemi kuralları çerçevesinde yapılan turnuvada sporcular, şampiyonluk için mücadele etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilciliği ile birlikte organize edilen turnuvada 10 yaş ve altı kategorisinde; birinci Tamer Kayra Şen, ikinci Mehmet Soylu, üçüncü Gül Senem Başsarı olurken, 14 yaş ve altı kategorisinde ise Alperen Sadettin Özen birinci, Taha Şahin ikinci, Ege Arkan da üçüncü oldu.

Birincilere bin TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere de 500 TL para ödülü ile kupa ve madalyanın verildiği turnuvada tüm katılımcılara da günün anısına madalya verildi.

Başkan Yılmaz, dereceye girenleri tebrik etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen satranç turnuvasında dereceye giren sporcuları tebrik etti. Atatürk'ün; 'Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü hatırlatan Başkan Yılmaz, "Biz de Toroslar Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelmelerini önemsiyor, bilgili, sporcu kimlikleriyle öne çıkan, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine bağlı ve teknolojiyi yakından takip eden bir nesil olarak yetişmeleri için mücadele ediyoruz. Onların her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz satranç turnuvamıza katılan tüm sporculara yeniden teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN