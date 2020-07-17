Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı.

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Bolu Valiliği tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına riayet edilen törende Vali Ahmet Ümit, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Tanju Özcan ile siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ümit ile Başkan Özcan, anıt özel defterine duygularını yazdı.

Vali Ümit anıt özel defterini imzaladıktan sonra yazdıklarını törene katılanlarla paylaştı.

Törene, Ümit, Çankaya ve Özcan'ın yanı sıra İl Emniyet Müdür Vekili Aydın Aksoy, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, askeri erkan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla Kent Meydan'ında bulunan dev ekranda Atatürk'ün Bolu ziyareti esnasında çekilen fotoğrafların gösterimi yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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