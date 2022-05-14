ATATÜRK'ÜN EVİNDEN ALINAN TOPRAK VE TÜRK BAYRAĞI ÇANKIRI'DA-- - Son Dakika
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ATATÜRK'ÜN EVİNDEN ALINAN TOPRAK VE TÜRK BAYRAĞI ÇANKIRI'DA--

14.05.2022 16:02

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'a ulaştırılmak üzere getirilen toprak ve Türk bayrağı, Çankırı'ya ulaştı.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'a ulaştırılmak üzere getirilen toprak ve Türk bayrağı, Çankırı'ya ulaştı.

19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak, Yunanistan Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi bisikletliler tarafından 5 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak ve Türk bayrağı Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'ün ardından Çankırı'ya ulaştırıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı bisikletliler tarafından taşınan toprak ve Türk bayrağı, Çankırı-Karabük il sınırında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet İl Temsilcisi Mesut Çınar ve Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen'e teslim edildi.

Engin Çimen, "Selanik'ten yola çıkarak il il sevki yapılan, Atatürk'ün evinden alınan toprak ve bayrağı Karabük ilimizden teslim alarak, Kastamonu ilimize teslim etmek üzere görevi devralıyoruz" dedi.

Çimen, öperek aldığı toprağı ve Türk bayrağını bisikletli sporcularla birlikte Kastamonu'nun Tosya ilçesine ulaştıracak. Bisikletlilerin taşıdığı toprak ve bayrak, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılacak.?????

ATATÜRK'ÜN EVİNDEN ALINAN TOPRAK VE TÜRK BAYRAĞI ÇANKIRI'DA--
ATATÜRK'ÜN EVİNDEN ALINAN TOPRAK VE TÜRK BAYRAĞI ÇANKIRI'DA--
ATATÜRK'ÜN EVİNDEN ALINAN TOPRAK VE TÜRK BAYRAĞI ÇANKIRI'DA--
ATATÜRK'ÜN EVİNDEN ALINAN TOPRAK VE TÜRK BAYRAĞI ÇANKIRI'DA--

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Son dakika haber | Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Çankırı'ya ulaştı Son dakika haber | Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Çankırı'ya ulaştı Ata toprağı Sakarya'ya ulaştı Ata toprağı Sakarya'ya ulaştı

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı, Çankırı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATATÜRK'ÜN EVİNDEN ALINAN TOPRAK VE TÜRK BAYRAĞI ÇANKIRI'DA-- - Son Dakika


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