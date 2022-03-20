Atina'daki Sovyet Anıtı'na saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Atina'daki Sovyet Anıtı'na saldırı

20.03.2022 19:30
Atina'daki Sovyet Anıtı'na saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sovyetler Birliği askerlerine atfedilen anıta sprey boya ile düzenlenen saldırıda "Azov Taburu" yazıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sovyetler Birliği askerlerine atfedilen anıta sprey boya ile düzenlenen saldırıda "Azov Taburu" yazıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Kallithea bölgesinde bulunan Sovyetler Birliği askerlerine atfedilen anıta sprey boya ile saldırı düzenlendi. Anıta sprey boyalarla, Ukraynalı milis gücü olan "Azov Taburu"nun ismi yazıldı.

"Tarihi aşağılamaya yönelik bu ahlaksız olayı kınıyoruz"

Olayın ardından Rusya'nın Atina Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tarihi aşağılamaya yönelik bu ahlaksız olayı ve kabul edilemez girişimi kesinlikle kınıyoruz. Yunan makamlarını bu barbarca saldırıyı soruşturmak ve vandalları cezalandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya çağırıyoruz" denildi.

Anıt 2005'te açılmıştı

Rus heykeltıraş Vyacheslav Klikov tarafından yapılan ve açılışı 2005 yılında gerçekleştirilen anıt, bir kabartma sütun ve bir heykelden oluşuyor. Kabartma sütunda elinde silah olan öldürülmüş bir Rus askeri, heykelde ise yas tutan bir Rus anne tasvir ediliyor. 1941 -1944 yılları arasında Almanya, İtalya ve Bulgaristan'ın işgaline uğrayan Yunanistan, bu yıllarda Sovyetler Birliği'nden askeri ve maddi olarak destek almıştı.

Yunanistan'daki Rusya vatandaşlarına tehditler artıyor

Öte yandan Rus Büyükelçiliği anıta düzenlenen saldırıdan bir gün önce yaptığı açıklamada ise, "Yunanistan'daki yurttaşlarımızın, kendilerine yönelik tehdit vakaları hakkında Büyükelçiliğe gelen şikayetlerinden endişe duyuyoruz. Mağdurlara olayları derhal Yunan polisine ve elçiliğe bildirmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - ATİNA

Atina'daki Sovyet Anıtı'na saldırı

YORUMLAR
500
Ukrayna, Rus araçlarının imha görüntülerini yayınladı Ukrayna, Rus araçlarının imha görüntülerini yayınladı Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor

Yunanistan, Saldırı, Sscb, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atina'daki Sovyet Anıtı'na saldırı - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 19:44:45. #1.12#
SON DAKİKA: Atina'daki Sovyet Anıtı'na saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement