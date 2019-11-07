Atlasglobal, İstanbul'dan Buhara'ya ilk turistik charter uçuşunu gerçekleştirdi

Orta Asya'ya inanç ve kültür turizmi gerçekleştirmek isteyenlere özel İstanbul'dan Özbekistan'a 2020 yılının Mart ayından itibaren tarifeli uçuşlarını başlatacak olan Atlasglobal Hava Yolları, ilk turistik charter uçuşunu Buhara'ya gerçekleştirdi.



Atlasglobal ile seyahat acentelerinin ortaklığında Özbekistan'a ilk charter uçuş gerçekleştirildi. Buhara'ya ilk turistik charter hat açılışına; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet işleri Başkan Müşaviri Haydar Bekiroğlu, Atlasglobal Havayolları Genel Koordinatörü Orhan Sancar, Türkiye'de faaliyet gösteren Hac - Umre ve inanç turu organize eden acente sahiplerinin yanı sıra ilk uçakla gelen Türk turist grupları katıldı. Piste inen uçak, su takı ile karşılandı. Heyeti, Buhara Vali yardımcısı Batır Şehriyarov (Turizmden sorumlu), Buhara Belediye Başkanı Kerim Kemaolov ve Turizm İl Müdürü Furkat Hacayev karşıladı.



İnanç ve kültür turizmi gezilerinin yapıldığı 5 günlük programda misafir yolcular, Özbekistan'ın kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladı. Ayrıca hava yolu şirketi, 2020 yılının Mart ayından itibaren İstanbul'dan haftada 3 uçuş Buhara'ya, 3 uçuş da Semerkand'a olmak üzere Özbekistan'a tarifeli uçuşlarını başlatacaklarının müjdesini verdi. Yaz dönemlerinde ise Taşkent'ten Antalya'ya direkt uçuşlar gerçekleşecek.



Bu uçuşlarla birlikte Türkiye ve Özbekistan'ın kültürel ilişkilerinin daha da gelişmesinin yanı sıra Özbekistan'ın; Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra inanç turizmi noktasında İslam dünyasındaki tanınırlığının arttırılması hedefleniyor.



İstanbul'dan Buhara'ya ve Semerkand'a direkt uçuş



Atlasglobal Genel Koordinatörü Orhan Sancar program sonrasında yaptığı açıklamada, "Tarihte ilk defa İstanbul'dan Buhara'ya Atlasglobal olarak uçuş yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 190 yolcuyla buraya geldik. Özbekler bizleri kendi gelenekleriyle çok güzel karşıladılar. Bu uçuşlar; iki ülkenin birbirleriyle olan ilişkilerini daha da artırarak, önemli kültürel gelişmelerin yaşanmasına vesile olacaktır" dedi. Sancar, 2020'nin Mart ayından itibaren İstanbul'dan haftada üç uçuş Buhara'ya, üç uçuş da Semerkand'a tarifeli uçuşlar planladıklarını kaydederek, "Yazın ise Taşkent'ten Antalya'ya uçuşlarımız olacak. Ciddi bir potansiyel var. Buhara, Semerkand ve Taşkent'ten yapacağımız uçuşlarla buradaki önemli bir talebi karşılayacağız. Bu bölgede ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Orta Asya'yı iyi biliyoruz. Özel bir hava yolu şirketi olmamıza rağmen şirketimiz burada yerel, kardeş bir hava yolu olarak görülüyor" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, ilk charter uçuşuyla ilgili görüşlerinde şu ifadelere yer verdi:



"5 günlük dolu dolu bir program oldu. Hem Buhara'yı hem de Semerkand'ı dolaştık. Ata diyarı topraklara gelmiş olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Özbeklerin bizleri ağırlamalarından çok memnun kaldık. Bunun dışında İslam dünyası için Buhara ve Semerkand'ın çok farklı bir hususiyeti var. Tasavvuf dünyamızın mutasavvıflarının çoğunun kabirleri burada. Bu topraklar eşsiz tarihi eserlerin ve İslam büyüklerinin metfun olduğu topraklardır. Her Müslümanın içinde buraya olan bir özlem var. Biz bu programla bu özlemi giderdik."



Özbekistan'ın kalkınmasında turizmin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kışla, "İki ülke arasındaki dostluğun, ticareti ve turizmi daha da geliştireceğine inanıyorum. Özbekistan yeni bir atılım başlattı. Turizm de kalkınmaları için çok önemli. Bu noktada alt yapı yatırımlarını, tarihi eser ihyasını görüyoruz. Türkiye ile de el ele vererek, birçok iş adamlarının da yatırımlarıyla kalkınmış bir ülke haline gelecektir. Nitekim Özbekistan'ın turizm başta olmak üzere birçok alanda Türkiye'den önemli beklentileri var. Bu kapsamda bu tip seferlerin artması gerekiyor. Özbekistan'ın tanınırlığı Türkiye'de arttıkça; haftada iki günlük seferler yetmeyecektir, birçok tur düzenlenecektir. Ayrıca Türkiye'de İslami hassasiyeti olanların Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra en çok rağbet edecekleri şehirlerden iki tanesi Buhara ve Semerkand olabileceğini düşünüyorum. Özbekistan'ın da turizmdeki alt yapısını geliştirmesiyle, gelenlerin de memnun kalmasıyla turizmde iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Ülkemizdeki turizmciler gelip, buralarda yatırım yapabilirler. Bu konuda yeterince de teşvikler var. Özbekistan'da Türkiye'nin turizm potansiyelinden istifade eder diye umut ediyorum. Fiyatlar da oldukça uygun" ifadelerini kullandı.



"Charter uçuşlarla Özbekistan turizminin gelişmesi sağlanacak"



Üç Bey Turizm Seyahat Acentesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Gülseren, Özbekistan'ın 30 günlük vize muafiyeti ile Türkiye'den özellikle Semerkand, Buhara ve Taşkent'e bir yönelim başladığını söyleyerek, " İnanç ve kültür turizmi için Türkiye'den her yıl 90 bine yakın kişi hacca, 450-500 bine kişi ise umreye gidiyor. Bunun dışında insanlar son 10 yıldan beri alternatif turizm yerleri arayışı içerisindeler. Bunun başını Kudüs çekiyordu. Şimdi ise Özbekistan'a vizelerin kaldırılmasıyla özellikle Semerkand, Buhara ve Taşkent'e bir yönelim var. Yıllık Kudüs'e giden kişi sayısı 30-40 bin dolaylarındadır. Özbekistan'a yapılacak olan bu charter uçuşların fiyatları düşürmesiyle insanların buraya gelmesi ve buradaki turizmin gelişmesi sağlanacak. Diğer seyahat acenteleriyle de yaptığımız değerlendirmede hem Semerkand'a hem de Buhara'ya kültür ve inanç noktasında gelmek isteyenler için organizasyonlar düzenleyeceğiz" dedi.



4 günlük Buhara-Semerkand seyahatinin maliyeti 699 euro



Muhammet Gülseren, tur paketlerinin sefer sayılı uçuşlar ile bin 200 euro civarında olduğunu ancak charter uçuşlarla beraber 3 gece 4 günlük Özbekistan seyahatinin (sabah-akşam yemeği, otobüs, rehber, seyahat sigortası dahil) 699 euro'ya düştüğünü belirtti. - BUHARA