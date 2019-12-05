Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Atatürk Koşusu'nu adına yakışır şekilde...

"Atatürk Koşusu için komisyon oluşturuldu"

"En eski ve en köklü spor organizasyonu"

"Eski parkuruna alınmasının önemi bir parkur geleneğinin olması"

"Bizim dönemimizde Atatürk Koşusu'nu kazandığınızda tanınan atlet olabiliyordunuz"

"Daha önce şampiyon olan atletleri ve eski federasyon başkanlarını davet edeceğiz"

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, -

Bu yıl 84'üncüsü düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu ile ilgili hazırlıklar yapılıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar , süreci, parkurla ilgili merak edilenleri Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çintimar, bu yıl 5 bin kişiyle bu yarışı koşmak istediklerini belirterek, "Geçen yıl bin 400 katılımla rekor olmuştu. Bu yıl hedefimiz 5 bin kişiyle bu yarışı koşabilmek. Hem halkımızın hem okullarımızın hem sporseverlerin katılımı anlamında çok geniş çaplı bir organizasyon olabilmesi için çalışıyoruz" dedi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl 27 Aralık Atatürk Koşusu'nun öneminin daha farklı olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl 84'üncüsünü düzenliyoruz. Ama Atatürk'ün Ankara 'ya gelişinin, Meclisin açılışının 100'üncü yılını kutlama törenleri de yapılacak. Bunun içinde Sayın Bakanımızla da yapmış olduğumuz bir toplantı neticesinde bu yıl yapılacak olan Atatürk Koşusu'yla ilgili çok daha güzel, ismine yakışır daha büyütülmüş ve bundan sonraki yıllarda daha da büyüyerek devam edecek bir yarışmanın organize edilmesi için bizlere talimatlarını verdi. 27 Aralık Atatürk Koşusu'nu 27 Aralık Cuma günü saat 14: 00'de dikmen Keklikpınarı'ndaki her zaman başladığı noktada başlatarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

"ATATÜRK KOŞUSU İÇİN KOMİSYON OLUŞTURULDU"

Atatürk Koşusu ile ilgili komisyon oluşturulduğunu belirten Çintimar, "Bakanımızın da gündeminde 100'üncü yıl kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde bir komisyon oluşturuldu. Meclis başkanımızın oluşturmuş olduğu komisyona biz de bununla ilgili bildiklerimizi aktaracağız. Bu aktarımdan sonra da oradan gelecek kararla bu işle ilgili gerekli düzenleme yapılacak veya eski halinde koşulacak. Atatürk Koşusu eskiden Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp meclisin önünden Ulus 'taki eski Valilik binamızın önünde tamamlanıyordu. Yeni sistemde ise yine Keklikpınarı'ndan başlıyor ama bu sefer arka taraftan gelerek Anıtkabir 'in önünden aşağı inip Ankara Garı'nın önünde tamamlanıyor" ifadelerini kullandı.

"EN ESKİ VE EN KÖKLÜ SPOR ORGANİZASYONU"

Fatih Çintimar, 1936 yılından beri koşulan bir organizasyon olduğunu belirterek, "Türkiye'de yapılan en eski ve en köklü spor organizasyonlarından birisi. 84 yıl aralıksız yapılmış bir müsabakadan bahsediyoruz. Geleneksellik anlamında Türkiye'nin ve Avrupa 'nın en geleneksel yarışlarından birisidir. 1936'da ilk Galip Darılmaz Beyefendinin kazanması ile başlayan yarış daha sonraki 2000 yıllarında bayanların da eklenmesiyle hem bayan hem erkeklerde yapılan bir yarışma haline geldi. Bu yarışmada tabi önemli olan anekdotlar da var. Bunlardan birisi bu yarışmayı en fazla kazanan Şükrü Saban, Mehmet Yurdagül, bayanlarda Serap Aktaş ve Lale Öztürk en fazla kazanan sporcular arasında" dedi.

"ESKİ PARKURUNA ALINMASININ ÖNEMİ BİR PARKUR GELENEĞİNİN OLMASI"

Tüm spor branşlarını koşuya davet eden Başkan Çintimar şöyle konuştu: "Atatürk Koşusu'nun eski parkuruna alınmasının önemi, parkur denilen bir geleneğimiz var. Yeni parkurla eski parkuru kıyaslama şansımız yok. Yeni parkurdaki rekor resmi parkurdaki rekoru bir araya getirme şansımız yok. 100'üncü yılı olması sebebiyle de yeni parkura alınmasıyla parkur rekorunun devam etmesini ümit ediyoruz. Geçen yıl bin 400 katılımla rekor olmuştu. Bu yıl hedefimiz 5 bin kişiyle bu yarışı koşabilmek. Hem halkımızın hem okullarımızın hem sporseverlerin katılımı anlamında çok geniş çaplı bir organizasyon olabilmesi için çalışıyoruz."

"BİZİM DÖNEMİMİZDE ATATÜRK KOŞUSU'NU KAZANDIĞINIZDA TANINAN ATLET OLABİLİYORDUNUZ"

Atatürk Koşusu'nun önemine vurgu yapan Fatih Çintimar, "Atatürk Koşusu'nu bizim spor yaptığımız dönemde kazanabilmek çok önemliydi. Ancak kazandığımız da Türkiye'de bir ismi olan atlet olabiliyordunuz. Ben de koştum 6'ncı oldum. Daha sonra 5-4-3-2-1 kazandıktan sonra tekrar koştuğumda ikinci oldum ve üçüncüyü koşmadım. Bugünkü parkur ile o günkü parkur arasında farklılıklar var her iki parkur da çok zor. Özellikle profesyonel atletler için sıkıntılı bir parkur. Hep yokuş aşağı koştuğunuzca sezon içerisinde sakatlanmanız yüksek olan bir yarışma. Profesyonel sporcular dikkat etmeli. Ben de sakatlık riskini almamak adına 1997'den sonra yarışmadım" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLAN ATLETLERİ VE ESKİ FEDERASYON BAŞKANLARINI DAVET EDECEĞİZ"

Başkan Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bir kahvaltı organizasyonu olacağını belirterek, "Bu yıl 100'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Koşusu'nu bundan önce kazanmış bütün hayatta olan şampiyonları davet edeceğiz. Bununla birlikte eski federasyon başkanlarını davet edeceğiz. Sayın Bakanın kahvaltılı bir program olacak 27'sinde de Atatürk Koşusu'nu hep beraber yapacağız. Burada sadece atletlerimiz değil futbol, basketbol voleybol oynayan da eskrim yapan da bütün herkesi burada istiyoruz. Bu sadece atletlerin koşusu değildir bütün branşlarımızın orada bizimle birlikte olmasını arzu ediyoruz" dedi.

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-TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın açıklamaları