Atlı ciritte elemeler kasım ayında başlıyor

Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonunun (TGSDF) faaliyet programında yer alan Atlı Cirit 1. Lig eleme müsabakaları 8 Kasım Cuma günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, elemelerde Mavi ve Kırmızı Grup'ta 3'er, Siyah ve Beyaz Grup'ta da 4'er takım mücadele edecek.

Atlı Cirit 1. Lig'de final karşılaşmaları ise 7-8 Aralık tarihlerinde yine başkentte yapılacak.

Finallerin ilk gününde Kırmızı ve Siyah Grup ile Mavi ve Beyaz Grup birincileri karşılaşacak. Son gün ise ilk günün galipleri final, mağlupları da üçüncülük için sahaya çıkacak.

Atlı Cirit 1. Lig müsabakalarında mücadele edecek takımlar ve grupları ise şöyle:

Mavi Grup (8-10 Kasım):

1- Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü

2-Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü

3-Erzurum Atlı Spor Kulübü

Kırmızı Grup (15-17 Kasım):

1- Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü

2-Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü

3-Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü

Beyaz Grup (22-24 Kasım):

1- Erzurum Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü

2- Erzurum Can Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü

3- Uşak Bir Eylül İhtisas Atlı Cirit Spor Kulübü

4- Erzurum Şah Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü

Siyah Grup (29 Kasım-1 Aralık):

1- Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü

2- Erzincan Fatih Atlı Cirat Spor Kulübü

3- Sivas Spor Atlı Cirit Spor Kulübü

4- Erzurum Ejder Atlı Cirit Spor Kulübü