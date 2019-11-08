ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin enerji üretiminde petrol ve doğalgazın payını azaltıp, kömür, rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya çalıştığını belirterek, "Enerji üretiminde yerli ve milli kaynaklara öncelik verilmesini destekliyoruz" dedi.



ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları arasında olan rüzgar ve güneş açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasında ve enerji ihtiyacının karşılanmasında milli kaynaklara öncelik veren milli enerji ve maden politikası yaklaşımını destekliyoruz" diye konuştu.



Türkiye'de yenilenebilir enerji santralleri ihalelerinde yerli ekipman üretimi şartı getirilerek yerli üretimin desteklendiğini kaydeden Baran, "Türkiye enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelirken yerli üreticiyi de destekliyor" dedi.



Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesinin Haziran ayı sonu itibarıyla 90 bin 400 megavat seviyesine ulaştığını kaydeden Baran, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin toplam üretim kapasitesinin yarısın oluşturduğunu söyledi. "Son dönemde ortalama yüzde 5 oranında büyüme kaydeden Türkiye'nin yıllık elektrik tüketimi de yüzde 5'ün üzerinde artıyor. 2002'de 132 milyar kilovat saat elektrik tüketilirken, 2018'de 303 milyar kilovat saate ulaştı" diyen Baran, artan talebi karşılamak için enerji sektörüne 110 milyar dolarlık yatırımın yapıldığını ve Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerji alanında dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme sağladığını kaydetti. Baran, Akkuyu ve Sinop'ta kurulma çalışmaları devam eden nükleer santraller ile nükleer enerjide önemli adımların atıldığını belirtti. Baran, "Enerji açığımızın kapatılması açısından bu çalışmalar çok büyük önem taşıyor. Yerlileştirme kadar önemli bir diğer konu da enerji tasarrufu ve verimliliği. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033'e kadar toplam 30 milyar dolarlık bir tasarruf miktarının ortaya çıkması bekleniyor" diye konuştu.



Domino Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Enerji ve Kongre Fuarı'nda Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın ve EIF Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek tarafından ATO Başkanı Baran'a teşekkür plaketi takdim edildi. - ANKARA