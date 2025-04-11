ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Karadağ, Balkanlar'daki Türk Yatırımları İçin Kilit Bir Destinasyon"

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in karşılıklı temas ve ziyaretlerinin Karadağ ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Son birkaç yılda Karadağ ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önemli ilerleme kaydetti ve bu durum Karadağ'ı Balkanlar'daki Türk yatırımları için kilit bir destinasyon haline getirdi" dedi.

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve o günden bu yana da ilişkilerin gelişerek devam ettiğini söyledi. Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in gerçekleştirdiği karşılıklı temas ve ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını anlatan Baran, "Son birkaç yılda Karadağ ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önemli ilerleme kaydetti ve bu durum Karadağ'ı Balkanlar'daki Türk yatırımları için kilit bir destinasyon haline getirdi" dedi.

"Tecrübeli firmalara ihtiyaç olduğunu görüyoruz"

Karadağ'ı coğrafi konumu, gelişen altyapı kapasitesi ve Avrupa Birliği pazarlarına erişimi nedeniyle stratejik bir ülke olarak gördüklerini kaydeden Baran, Türkiye'nin Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında yer aldığını ve inşaat başta olmak üzere, tekstil, gıda, hayvancılık, tarım, turizm, bankacılık, enerji gibi birçok alanda Türk yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

Ankara Ticaret Odası faaliyetleri ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, "Karadağ'da teknik müşavirlik ve müteahhitlik alanlarında faaliyet gösterecek tecrübeli firmalara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu alanlarda ülkemiz çok başarılı. Müteahhitlik sektöründe dünyada ikinci sıradayız. Her iki alanda da şehrimizde tecrübeli işletmeler var" diye konuştu. Baran, karşılıklı yatırımların ve ticari işbirliğinin artması için ülke tanıtım toplantıları ve birebir görüşmeler şeklinde organizasyonlar yapılabileceğini kaydetti.

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic ise konuşmasında, 2006 yılında kurulan genç bir devlet olarak, ekonomilerini geliştirmeye önem verdiklerini ve bu nedenle Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaret programını Ankara Ticaret Odası'yla taçlandırmak istediklerini söyledi. Karadağ ekonomisi hakkında bilgi veren Nurkovic, Avrupa Birliği üyelik sürecinin devam ettiğini ve en geç 2028 yılında bu sürecin tamamlanarak, üye olmayı beklediklerini belirtti.

"KDV ve istihdam destekleriyle yatırım için çok uygun"

Karadağ'ın kuzey bölgesinin kış turizmine uygun olduğunu anlatan Nurkovic, ülkenin enerji ve turizm sektörlerinde yatırıma ihtiyacı olduğunu kaydetti. Nurkovic, "Enerji ve turizm sektörlerinde yatırıma ihtiyacımız var. Türk iş insanlarını ülkemize yatırım için davet ediyoruz. Ülkemiz gerek AB üyeliği yolunda ilerlemesi, gerek işgücü niteliği, gerekse KDV ve istihdam destekleriyle yatırım için çok uygun" dedi.