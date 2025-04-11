ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Karadağ, Balkanlar'daki Türk Yatırımları İçin Kilit Bir Destinasyon" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Karadağ, Balkanlar'daki Türk Yatırımları İçin Kilit Bir Destinasyon"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç’in karşılıklı temas ve ziyaretlerinin Karadağ ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Son birkaç yılda Karadağ ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önemli ilerleme kaydetti ve bu durum Karadağ’ı Balkanlar’daki Türk yatırımları için kilit bir destinasyon haline getirdi" dedi.

11.04.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in karşılıklı temas ve ziyaretlerinin Karadağ ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Son birkaç yılda Karadağ ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önemli ilerleme kaydetti ve bu durum Karadağ'ı Balkanlar'daki Türk yatırımları için kilit bir destinasyon haline getirdi" dedi.

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve o günden bu yana da ilişkilerin gelişerek devam ettiğini söyledi. Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in gerçekleştirdiği karşılıklı temas ve ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını anlatan Baran, "Son birkaç yılda Karadağ ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önemli ilerleme kaydetti ve bu durum Karadağ'ı Balkanlar'daki Türk yatırımları için kilit bir destinasyon haline getirdi" dedi.

"Tecrübeli firmalara ihtiyaç olduğunu görüyoruz"

Karadağ'ı coğrafi konumu, gelişen altyapı kapasitesi ve Avrupa Birliği pazarlarına erişimi nedeniyle stratejik bir ülke olarak gördüklerini kaydeden Baran, Türkiye'nin Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında yer aldığını ve inşaat başta olmak üzere, tekstil, gıda, hayvancılık, tarım, turizm, bankacılık, enerji gibi birçok alanda Türk yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

Ankara Ticaret Odası faaliyetleri ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, "Karadağ'da teknik müşavirlik ve müteahhitlik alanlarında faaliyet gösterecek tecrübeli firmalara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu alanlarda ülkemiz çok başarılı. Müteahhitlik sektöründe dünyada ikinci sıradayız. Her iki alanda da şehrimizde tecrübeli işletmeler var" diye konuştu. Baran, karşılıklı yatırımların ve ticari işbirliğinin artması için ülke tanıtım toplantıları ve birebir görüşmeler şeklinde organizasyonlar yapılabileceğini kaydetti.

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic ise konuşmasında, 2006 yılında kurulan genç bir devlet olarak, ekonomilerini geliştirmeye önem verdiklerini ve bu nedenle Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaret programını Ankara Ticaret Odası'yla taçlandırmak istediklerini söyledi. Karadağ ekonomisi hakkında bilgi veren Nurkovic, Avrupa Birliği üyelik sürecinin devam ettiğini ve en geç 2028 yılında bu sürecin tamamlanarak, üye olmayı beklediklerini belirtti.

"KDV ve istihdam destekleriyle yatırım için çok uygun"

Karadağ'ın kuzey bölgesinin kış turizmine uygun olduğunu anlatan Nurkovic, ülkenin enerji ve turizm sektörlerinde yatırıma ihtiyacı olduğunu kaydetti. Nurkovic, "Enerji ve turizm sektörlerinde yatırıma ihtiyacımız var. Türk iş insanlarını ülkemize yatırım için davet ediyoruz. Ülkemiz gerek AB üyeliği yolunda ilerlemesi, gerek işgücü niteliği, gerekse KDV ve istihdam destekleriyle yatırım için çok uygun" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Balkanlar, Politika, Türkiye, Karadağ, Ekonomi, Güncel, Ankara, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: 'Karadağ, Balkanlar'daki Türk Yatırımları İçin Kilit Bir Destinasyon' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Dorsey’den Signal’e Bitcoin çağrısı Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı
Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi
Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı
Çin, ABD’nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor
Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Galatasaray’dan Sacha Boey bombası Galatasaray'dan Sacha Boey bombası
Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı
ABD borsalarında ilginç tablo Beklenen olmadı ABD borsalarında ilginç tablo! Beklenen olmadı
Trump’tan “güzel saçları“ için ilginç karar Trump'tan "güzel saçları" için ilginç karar

12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlama sesleri duyuluyor İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlama sesleri duyuluyor
11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısına çıktı İşte ilk savunması İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:54 TFF’den Güney Güvenç’e ödül TFF'den Güney Güvenç'e ödül
17:35 Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
17:24 Galatasaray’da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
17:20 “Küfür“ kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı "Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
17:14 Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 13:09:10. #7.13#
SON DAKİKA: ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Karadağ, Balkanlar'daki Türk Yatırımları İçin Kilit Bir Destinasyon" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement