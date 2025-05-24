ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Kobi'lerimize Destek, Daha Fazla Üretim, Daha Fazla Ticaret, Daha Fazla İhracat ve İstihdam Demek" - Son Dakika
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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Kobi'lerimize Destek, Daha Fazla Üretim, Daha Fazla Ticaret, Daha Fazla İhracat ve İstihdam Demek"

24.05.2025 12:28
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel piyasalarda yaşanan tarife geriliminin ardından tarafların geri adımlarının gerilim ateşini hafiflettiğini ancak küresel ekonomideki yavaşlama beklentisinin devam ettiğini belirterek, "Yatırım ve üretimin devamı için, yeni yatırımların devreye girmesi için, faiz düzeyi çok önemli. Reel sektörümüzün finansmana erişimini sağlaması, özellikle sermaye derinliği olmayan KOBİ’lerimiz için çok kritik. KOBİ’lerimize destek, daha fazla üretim, daha fazla ticaret, daha fazla ihracat ve istihdam demek" dedi.

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel piyasalarda yaşanan tarife geriliminin ardından tarafların geri adımlarının gerilim ateşini hafiflettiğini ancak küresel ekonomideki yavaşlama beklentisinin devam ettiğini belirterek, "Yatırım ve üretimin devamı için, yeni yatırımların devreye girmesi için, faiz düzeyi çok önemli. Reel sektörümüzün finansmana erişimini sağlaması, özellikle sermaye derinliği olmayan KOBİ'lerimiz için çok kritik. KOBİ'lerimize destek, daha fazla üretim, daha fazla ticaret, daha fazla ihracat ve istihdam demek" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini de yürüten ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak, ATO üyelerinin sorun ve taleplerini dile getirdi.

"Reel sektörü destekleyan tedbirler motivasyonumuzu artırıyor"

Konuşmasında, küresel ekonomideki gelişmelere değinen Baran, küresel piyasalardaki gümrük tarifeleri konusundaki geri adımların, yaşanan gerilimi hafiflettiğini ancak küresel ekonomide yavaşlama beklentisinin devam ettiğini söyledi. Yatırım ve üretimin devamı için, yeni yatırımların devreye girmesi için faiz düzeyinin önemli olduğunu vurgulayan Baran, "Reel sektörümüzün finansmana erişimini sağlaması, özellikle sermaye derinliği olmayan KOBİ'lerimiz için çok kritik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın KFG aracılığıyla açıklanacak yeni destek paketi konusundaki sözleri çok önemliydi. Reel sektörü desteklemeye yönelik hızla hayata geçirilen tedbirler, iş dünyası olarak motivasyonumuzu artırıyor. KOBİ'lerimize destek, daha fazla üretim, daha fazla ticaret, daha fazla ihracat ve istihdam demek.  Bu destek, ülkemiz için üreten her KOBİ'nin elini güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu süreci de birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyorum"

Son yıllarda birçok iç ve dış şokla karşı karşıya kalan Türkiye ekonomisinin dirençli yapısı sayesinde büyümesini sürdürmeyi başardığına dikkat çeken Baran, "Bu başarıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dış politika, siyasi ve ekonomik ilişkilerde elde edilen diplomasi başarısının, hükümetimizin güven ve istikrarı korumaya yönelik adımlarının ve reel sektörün dinamik yapısının rolü çok büyük.  Enflasyonla mücadele sürecinin farklı nedenlerle uzaması bir miktar moralleri bozsa da, reel sektörümüzün azmi ve dinamik yapısıyla değişen şartlara uyum sağlayarak, bu süreci de birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyorum. Yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen büyüme hedefinden vazgeçmeyerek, üretim, istihdam ve ihracatı artırarak, yola devam etmek arzusundayız. Hükümetimizin iş dünyamız ile istişare ederek hayata geçirdiği uygulamalar, vermiş olduğu destekler, bizlere güç veriyor" diye konuştu.

ATO üyelerinin gündemlerinde yer alan konu, sorun ve önerileri aktaran Baran'ın dile getirdiği başlıklar şöyle sıralandı:

-Yurtdışına ihracat yapmak ve fuarlara katılmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen üyelerin vize sorununun çözümü noktasında kamu desteği,

-Finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve bankaların uyguladıkları faiz oranlarının yüksekliği,

-Ticari kredi kartlarına uygulanan işlem kısıtlarının kaldırılması,

-Vergide sadeleşmeye gidilerek tek oranlı bir KDV sistemine geçilmesi,

-Reel sektörün nitelikli işgücü ihtiyacı ve nitelikli işgücü yetiştirilmesi için mesleki eğitime yönelik teşvik mekanizmalarının devreye alınması,

-Konkordato müessesesinin yeniden düzenlenmesi,

-İşçi-işveren davalarında, dava açma süresinin bir yıl ile sınırlandırılması,

-Perakende Kanunu çıkartılarak zincir marketler ve küçük işletmelerin rekabet koşullarının adil hale getirilmesi, bu işletmelerin kuruluş koşulları, hangi ürünlerin satılacağı ve tatil günlerinin yasal düzenleme ile belirlenmesi,

- Kamu desteklerinde esnaf ve tacir ayrımının ortadan kaldırılması,

-KDV iadeleri ve kamu alacaklarının ödenmesi,

-Kayıt dışı ile mücadelede daha etkin yöntemlerin devreye alınması,

-Kamuya olan mali yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işletmelerin daha etkin teşviklerle desteklenmesi,

-Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının önüne geçen engellerin temizlenmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi,

-Şirketlerin sermaye ve güçlerini birleştirmesi özendirilerek daha sağlam organizasyon yapısına, iş birikimine, sermaye gücüne ulaşması,

-Kamunun reel sektörle rekabet etmesinin önüne geçilmesi ve kamunun sadece düzenleyici ve denetleyici görev üstlenmesi.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Politika, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: 'Kobi'lerimize Destek, Daha Fazla Üretim, Daha Fazla Ticaret, Daha Fazla İhracat ve İstihdam Demek' - Son Dakika

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