ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Son İki Yılda Ticaret Hacmimiz 1,5 Milyar Doları Aşarak 2 Milyar Dolara Yaklaştı" - Son Dakika
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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Son İki Yılda Ticaret Hacmimiz 1,5 Milyar Doları Aşarak 2 Milyar Dolara Yaklaştı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kırgızistan ile ekonomi ve ticari ilişkileri sürekli geliştirdiğini belirterek, "Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi, 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği bir milyar dolar seviyesini aştı. 2024 yılında ise 1,4 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere, son iki yılda ticaret hacmimiz 1,5 milyar doları aşarak, 2 milyar dolara yaklaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl da iki ülke ticaret hacmi için 5 milyar dolarlık yeni hedefi önümüze koydu. Ülkelerimizin potansiyelini ve ilişkilerimizdeki yakınlığı göz önüne aldığımızda, bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

08.04.2025 11:58
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(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kırgızistan ile ekonomi ve ticari ilişkileri sürekli geliştirdiğini belirterek,  "Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi, 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği bir milyar dolar seviyesini aştı. 2024 yılında ise 1,4 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere, son iki yılda ticaret hacmimiz 1,5 milyar doları aşarak, 2 milyar dolara yaklaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl da iki ülke ticaret hacmi için 5 milyar dolarlık yeni hedefi önümüze koydu. Ülkelerimizin potansiyelini ve ilişkilerimizdeki yakınlığı göz önüne aldığımızda, bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Cengiz Toktobekov, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Toktobekov, Türkiye ile Kırgızistan'ın ekonomik ve ticari ilişkilerindeki gelişmelere değindi. Kırgızistan'da Serbest Bölge yapılması için 202 hektarlık arazi tahsisinin gerçekleştirildiğini anlatan Toktobekov, ATO üyelerini ticaret ve yatırım için ülkesine davet etti. Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomi Bölgesi üyesi olduğunu hatırlatan Toktobekov, "Kırgızistan'ın nüfusu 7 milyon ancak Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olması nedeniyle, Kazakistan, Rusya, Belarus ve Ermenistan olmak üzere 200 milyonluk nüfusa gümrük vergisi olmaksızın ulaşma imkanı söz konusu. Bu imkanı değerlendirmek üzere ATO üyelerini ülkemize ticaret ve yatırım için davet ediyoruz" dedi.

"Hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz"

ATO Başkanı Gürsel Baran da iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda sürekli geliştiğini kaydetti. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği 1 milyar dolar seviyesini aştığını kaydeden Baran, "2024 yılında ise 1,4 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere, son iki yılda ticaret hacmimiz 1,5 milyar doları aşarak, 2 milyar dolara yaklaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl da iki ülke ticaret hacmi için 5 milyar dolarlık yeni hedefi önümüze koydu. Ülkelerimizin potansiyelini ve ilişkilerimizdeki yakınlığı göz önüne aldığımızda, bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Baran, Türkiye'nin Kırgızistan'da en fazla yatırım yapan beş ülkeden biri olduğuna dikkat çekerek, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için karşılıklı heyet ziyaretleri yapılabileceklerine dikkat çekti. Baran, Özbekistan'da OSTİM'in kurduğu organize sanayi bölgesini de örnek göstererek, benzer yatırımın Kırgızistan'da gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Kırgızistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: 'Son İki Yılda Ticaret Hacmimiz 1,5 Milyar Doları Aşarak 2 Milyar Dolara Yaklaştı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Son İki Yılda Ticaret Hacmimiz 1,5 Milyar Doları Aşarak 2 Milyar Dolara Yaklaştı" - Son Dakika
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