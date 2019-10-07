ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri heyecanı, devam ediyor

Toplam 5 kategoride verilecek ödüller, 28 Kasım'da Growtech Uluslararası Tarım Fuarı'nda sahiplerini bulacak.

ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan çalışmalarına yönelik olarak yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemeye devam ediyor. Bu yıl 12'ncisini düzenlenen yarışmada; 'Sera Teknolojileri ve Sulama', 'Tarım Makineleri ve Teknolojileri', 'Tarımsal Bilişim','Bitki Besleme ve Koruma', 'Tohum, Fide' olmak üzere 5 kategoride başvurular 01 Kasım'a kadar devam ediyor.

Başvurular, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve kazananlar, 28 Kasım 2019 tarihinde Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda ilan edilecek. Aynı tarihte Growtech 2019 Etkinlik Alanı'nda yapılacak törenle, ödüller sahiplerini bulacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO işbirliği ile Growtech 2019 kapsamında düzenlenen yarışmaya, tarım sektöründe faaliyet gösteren henüz ticarileşmemiş veya iş fikrini hayata geçirmiş kişiler ile özel sektörler başvurabiliyor.

ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, tarımda inovasyon/yenileşme kültürünün gelişmesini, ekonomiye yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.