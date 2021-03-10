ATV ve UTV tutkunlarının rotası "Gizemli Şehir Afyon" - Son Dakika

ATV ve UTV tutkunlarının rotası "Gizemli Şehir Afyon"

10.03.2021 15:35
ATV ve UTV tutkunlarının rotası

Afyonkarahisar, 28-30 Mart tarihlerinde "Gizemli Şehir Afyon" gezisi kapsamında Türkiye genelinden ATV ve UTV meraklılarını ağırlayacak.

Afyonkarahisar, 28-30 Mart tarihlerinde "Gizemli Şehir Afyon" gezisi kapsamında Türkiye genelinden ATV ve UTV meraklılarını ağırlayacak.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen gezisinin ikinci etabının ATV ve UTV meraklılarıyla devam edeceği bildirildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden aileleriyle birlikte gelecek olan ATV-UTV meraklıları, iki gün boyunca Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotayı takip edecek.

İlk gün Zafer Meydanı'ndan hareketle, Kocatepe, İmaret Camii, Mevlevihane, Ulu Camii ve Müzik Müzesi ziyaret edilecek.

ATV-UTV tutkunları, ikinci gün, İhsaniye Döğer Kervansarayı, Memeç Kayalığı ve Emre Gölü, 3 bin yıllık tarihi yerleşim merkezi, oyma kaya mezarları, kilise ve kaya evlerin yer aldığı tarihi Ayazini Ören Yeri ve Avdalas Kalesi'nde gezi tamamlanacak.

"Gizemli Şehir Afyon" ATV-UTV gezisi boyunca, gastronomi şehri Afyonkarahisar mutfağının birbirinden güzel lezzetleri de ekstrem spor tutkunlarının beğenisine sunulacak.

ATV ve UTV meraklılarını kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bu tür organizasyonların şehrin tanıtımı adına büyük fırsat olduğunu kaydetti.

4x4 Afyon Gezisi ile birlikte Afyonkarahisar'ı ekstrem spor tutkunlarının daha fazla dikkatini çektiğini belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Şehrin tanıtımı için üzerinde durduğumuz 'Gizemli Şehir Afyon' gezilerinin ikinci etabını ATV ve UTV meraklıları için düzenleyeceğiz. Ülkemizin faklı illerinde doğada bu ekstrem sporla uğraşanları Afyonkarahisar'da bir araya getireceğiz. Hedefimiz, şehrin dünyanın takip ettiği alternatif ve motor sporlarının yapıldığı önemli bir spor merkezi haline getirmek. Afyonkarahisar hem gastronomi hem de barındırdığı tarihi zenginlikleriyle farklı bir destinasyon olma yolunda. Özellikle İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara merkezli tur operatörleri şehri kültür turları programlarına dahil etmeye başladı. Normalleşme süreci boyunca Afyonkarahisar'da birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayacağız. Bu organizasyonuna ayrıca katkı sağlayan Türkiye Motosiklet Federasyonu ve İkbal grubuna da çok teşekkür ederim."

Karahisar, 30 Mart, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATV ve UTV tutkunlarının rotası 'Gizemli Şehir Afyon' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATV ve UTV tutkunlarının rotası "Gizemli Şehir Afyon" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei