Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75. yıldönümü - Son Dakika

Auschwitz toplama kampınını kurtarılmasının 75. yıldönümü dolayısıyla, Polonya'nın Oswiecim kentindeki kamp alanında anma töreni düzenlendi.



Auschwitz toplama kampının Kızıl Ordu tarafından özgürleştirilmesinin 75. yıldönümü, Polonya'nın Oswiecim kentindeki kamp alanında düzenlenen törenlerle anıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden devlet başkanı, başbakan, uluslararası organizasyon temsilcilerinin katıldığı anma törenlerinde Türkiye'yi ise Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül temsil etti.



Törenin ev sahibi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yaptığı konuşmada, "Tüm insanlığa uyarı olması için burada yaşananları geleceğe taşımak bizlerin, hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Duda, "Burada Nazi Almanyası görevlilerince soykırım yapıldı, Yahudiler, Sovyet esirleri, Polonyalılar, Romenler, 1 milyon 100 bin insan bu kampta öldürüldü. Rakamlardan bahsediyoruz ancak bu rakamların her biri insan. Rakamlardan bahsediyoruz, çünkü burası bir fabrika, ölüm fabrikası. Katledilen insanların gerçek sayısını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz" diyerek Nazi kamplarında şovenizmin, nasyonalizmin, antisemitizmin, ırkçılığın kitlesel ve organize bir katliam metoduna dönüştürüldüğünü söyledi.



İşgal altındaki tüm Avrupa ülkelerinden trenlerle getirilen insanların bu kamplardaki gaz odalarında boğulduğunu, bu ölüm fabrikasının yıllar boyunca tüm gücüyle çalıştığını aktaran Duda, kendilerini dehşete düşüren bu katliam karşısında yaşananları asla unutmayacaklarını ve de unutmamaları gerektiğini ifade etti.



Duda, kamptan sağ kurtulanlara tanıklıkları ve törene katılımlarından dolayı teşekkür etti. Anma törenleri kamptan sağ kurtulduktan sonra bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan kişilerin konuşmalarının ardından, konukların Birkenau kampındaki anıta mum koyması ile son buldu.



Auschwitz Kampı, Auschwit-2 olarak bilinen Birkenau ve Auschwitz-3 Monowitz kamplarıyla birlikte Nazi Almanyası döneminde oluşturulmuş en büyük toplama, çalışma ve ölüm kamplarını oluşturmuştu. Çoğunluğu Yahudiler olmak üzere ve Sovyet savaş esirlerinin de aralarında bulunduğu 1 milyon 100 bin kişi bu kampta gaz odalarında boğulduktan ya da kurşuna dizildikten sonra krematoryumlarda yakıldı. 27 Ocak tarihi, 1 Kasım 2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma günü olarak kabul edildi. - VARŞOVA