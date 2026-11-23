Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Av. Fatih Kerimoğlu, HGS cezaları ve icra takiplerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "HGS'de fon krizinden daha büyük bir vurgun var" diyen Kerimoğlu, özel otoyol şirketlerinin tahsilat yöntemlerini eleştirdi. İcra dosyalarını takip eden hukuk büroları hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atan Kerimoğlu, "Sistemin hatasının faturasını vatandaşa ödetemezsiniz" dedi.

"İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU AMA BORÇLAR SİLİNMEDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun HGS kaynaklı icra takiplerinin durdurulacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Av. Fatih Kerimoğlu, kararın önemli olduğunu ancak vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti. Kerimoğlu, "Vatandaşlar icra takipleri komple ortadan kaldırılıyor mu, borçlar iptal ediliyor mu şeklinde bir yanlış algılama içerisine girmesinler. Şu an için icra takipleri sadece durduruluyor. Ta ki yeni bir hukuki düzenleme yapılıncaya kadar" dedi.

"HGS'DE FON KRİZİNDEN DAHA BÜYÜK BİR VURGUN VAR"

HGS cezalarının tahsil edilme yöntemlerine sert tepki gösteren Kerimoğlu, özel otoyol şirketlerinin uygulamalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Geçiş ücretlerinin zamanında tahsil edilmemesi nedeniyle vatandaşların yüksek cezalarla karşı karşıya kaldığını savunan Kerimoğlu, "Geçtiğimiz ay Türkiye'yi sarsan bir fon krizi vardı. Bunların tamamındaki kazancı bir kenara bırakın. Bu HGS meselesiyle haksız kazanç elde edenlerin elde ettikleri kazanç oranını kıyaslayın. Burada daha büyük bir vurgun olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"45 GÜNDE 4 KAT CEZA UYGULANIYOR"

HGS geçişlerinde yaşanan tahsilat sorunlarının vatandaşlara ağır mali yük getirdiğini belirten Kerimoğlu, geçiş ücretinin ilk 15 gün içerisinde ödenmemesi halinde ceza sürecinin başladığını anlattı. Kerimoğlu, belirli sürelerin ardından geçiş ücretinin dört katına ulaşan cezalar uygulandığını ifade ederek, "Bugün adi yasal faiz yüzde 24. Ama siz özel otoyol şirketinin faizini yüzde 400 olarak alıyorsunuz. Bu, başka bir yerde görülmüş bir vurgun değil" sözleriyle uygulamanın hakkaniyete aykırı olduğunu savundu.

"BURADA BİR ÇETE ORGANİZASYONU VAR"

HGS tahsilat süreçlerinde organize şekilde hareket edildiğini öne süren Kerimoğlu, bazı özel otoyol şirketlerinin geçiş ücretlerini zamanında tahsil etmediğini, ardından yüksek cezalar ve icra masraflarıyla vatandaşların karşı karşıya bırakıldığını iddia etti. Kerimoğlu, "Burada bir vurgun organizasyonu var. Daha açık bir ifadeyle bir çete organizasyonu var" diyerek söz konusu uygulamaların kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

"BAKANLARIN VE MİLLETVEKİLLERİNİN ÇOCUKLARI" İDDİASI

İcra dosyalarını takip eden hukuk bürolarıyla ilgili de çarpıcı iddialarda bulunan Kerimoğlu, özel otoyol şirketlerinin dosyalarının önemli bir bölümünün siyasi ve yargı çevreleriyle bağlantılı kişilerin hukuk bürolarında bulunduğunu öne sürdü. Kerimoğlu, "Bu icra takiplerini başlatan avukatların çok büyük bir kısmı bakanların çocukları, bakan yardımcılarının çocukları, milletvekillerinin ya çocukları ya kendi ofisleri" ifadelerini kullandı. Yüksek yargı mensuplarının yakınlarına ait hukuk bürolarının da bu dosyaları takip ettiğine yönelik iddialar bulunduğunu söyleyen Kerimoğlu, konunun araştırılması gerektiğini vurguladı.

"SİSTEMİN HATASININ FATURASINI VATANDAŞA ÖDETEMEZSİNİZ"

HGS bakiyesi veya kredi kartı limiti yeterli olmasına rağmen bazı geçiş ücretlerinin tahsil edilmediğini belirten Kerimoğlu, teknik aksaklıkların sorumluluğunun vatandaşlara yüklenemeyeceğini söyledi. Kerimoğlu, "Vatandaşın cebindeki parayı sistem görmediyse, HGS limitini sistem okumadıysa, aracın plakasıyla sistem eşleşmediyse, sistemin hatasının faturasını vatandaşa ödetemezsiniz" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

"DAHA ÖNCE ÖDEME YAPAN VATANDAŞLARIN DURUMU NE OLACAK?"

İcra takiplerinin durdurulmasının tek başına yeterli olmadığını ifade eden Kerimoğlu, geçmişte yüksek cezalar nedeniyle ödeme yapmak zorunda kalan vatandaşların durumunun da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Araçlarına haciz konulan veya banka hesaplarına bloke uygulanan kişilerin hangi hukuki yollara başvurabileceğinin netleştirilmesini isteyen Kerimoğlu, geçmiş yıllarda tahsil edilen fazla bedellerin iadesine yönelik de düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

"VATANDAŞIN HABERSİZLİĞİNİN BEDELİ ONLARCA KATINA ÇIKARILMAMALI"

Yeni düzenlemenin tüketici hukuku ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda hazırlanması gerektiğini vurgulayan Kerimoğlu, özel otoyol şirketlerinin diğer hizmet sağlayıcılarından farklı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Kerimoğlu, "Bir otoyolunun geçişinin bedeli vardır. Ama vatandaşın habersizliğinin bedeli geçiş ücretinin onlarca katına kesinlikle dönüştürülmemeli" ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.