Son Dakika Haberleri: Avcılar'da okulları tatil edildi; bitişikteki okula geçecekler
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar'da okulları tatil edildi; bitişikteki okula geçecekler

1 saat önce

İstanbul Valiliğince yarın eğitime ara verildiğini açıkladığı Avcılar'daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun, güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi.

Avcılar'da okulları tatil edildi; bitişikteki okula geçecekler, System.String[]

İstanbul Valiliğince yarın eğitime ara verildiğini açıkladığı Avcılar'daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun, güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, bu okuldaki öğrencilerin 1 ay süreyle bitişikteki ilkokulda eğitim-öğretimlerini sürdüreceklerini açıklandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar'da yapılan tespitlerde minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun arka cephede güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun bu nedenle 1 ay süreyle onarım göreceğini söyledi. Yıldız, "Bu okuldaki öğrencilerimizin hemen bitişikteki tam gün eğitim yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve öğretim görmeye devam etmesi kararlaştırıldı. Bu kararın alınmasında öğrencilerin yürüme mesafesinde, ayrı servis kullanmama yaş grubu denklik uygunluğu, derslik sayısı ve öğrenci sayıları uygunluğu göz önünde bulundurulmuştur. Abdülkadir Uztürk İlkokulu, 1 aylık süre için tam gün eğitimden ikili eğitime geçecek, bina çalışmaların bitimine kadar iki okul tarafından sabahçı ve öğlenci olarak eğitim verecek" dedi. Yarın için tatil edilen ve 1 ay süreyle Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime devam edilecek ortaokulda 49 öğretmen ve 960 öğrenci bulunuyor. İlkokulda ise, 36 öğretmen ve 987 öğrenci eğitim görüyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Avcılar'daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun görüntüleri
-Okulun arkasındaki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin biri kırık iki minaresi


- İstanbul
Barış Yıldız, İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Chp genel başkanı kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Silivri'de depremden zarar gören iki cami mühürlendi Karamollaoğlu'nun konuşması bozkurt işareti yapan grup tarafından engellenmek istendi İBB, İstanbul Valiliği'nin "Toplantıya katılması görevidir" açıklamasına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 22:57:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da okulları tatil edildi; bitişikteki okula geçecekler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]