Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan bir AVM'de saat 10.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.
AVM'nin dördüncü katındaki yemek bölümüne çıkan Doğukan Dikbıyık (22), 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Dikbıyık'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.
AVM'nin yemek katından beton zemine düşen Doğukan öldü
