AVM\'nin yemek katından beton zemine düşen Doğukan öldü

11.03.2026 11:44
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık hayatını kaybetti. Olayın saat 10.30 sıralarında meydana geldiği, Dikbıyık'ın 15 metre yükseklikten beton zemine düştüğü belirtildi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Dikbıyık'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan bir AVM'de saat 10.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. 

DÖRDÜNCÜ KATTAN YERE ÇAKILDI

AVM'nin dördüncü katındaki yemek bölümüne çıkan Doğukan Dikbıyık (22), 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Dikbıyık'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Kaynak: DHA

