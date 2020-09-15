Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Ukrayna, Özbekistan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 905 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 159 bin 702'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 47 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 53 artışla 3 bin 264 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 546 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1267 artarak 70 bin 810'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgının şiddetine göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 356 artarak 48 bin 192'ye, ölü sayısının ise 4 artarak 400'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 151 artarak 44 bin 526'ya ulaştığı, böylece virüs tespit edilen hastaların yüzde 92'sinin iyileştiği kaydedildi.

Ülke hastanelerinde 3 bin 266 kişinin tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayan 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, bu hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 170 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 2603'e yükseldi. Böylece ülkede salgının başladığı 26 Şubat'tan bu yana en fazla günlük vaka kaydedilmiş oldu.

Ayrıca 12 hastanın da virüsten iyileşmesi ile sağlığına kavuşanların sayısı 1381'e ulaştı.

Toplam 6 bin 633 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu Gürcistan'da, en fazla vakaya Acara bölgesinde rastlanıyor.

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği Gürcistan'da, ilk ölüm 4 Nisan'da kaydedildi.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 150 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 119'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 920'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 41 bin 941 Kovid-19 hastası iyileşti, 2 bin 975 kişinin ise tedavisi sürüyor. Ermenistan'da son 22 gündür günlük vaka sayısı 200'ün altında seyrediyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 71 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 44 bin 999'a çıktı.

Son bir günde 80 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 103'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, Kovid-19 hastalarından 502'si hastanede, 1890'ı evde tedavi görüyor.

Bişkek Belediyesi, salgının başladığı mart ayından bu yana başkent Bişkek'te ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 65 artarak 106 bin 920'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 209 artarak 100 bin 836'ya ulaştı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 8 artarak 29 bin 666'ya, zatürreden ölenlerin sayısı 3 artarak 331'e ulaştı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atamkulov, ilk vakaların tespit edildiği mart ayından bu yana koruyucu malzeme üretiminin 10 kat artığını ve bunun ülke ihtiyaçlarını tamamen karşıladığını belirtti.

Ülkede Kovid-19'dan 1671 kişi hayatı kaybetti.