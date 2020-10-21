Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

21.10.2020 18:53
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

NUR Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 833 artarak 68 bin 791'e, ölenlerin sayısının ise 13 artışla 1630'a çıktığı kaydedildi.

Vakalardan 7 bin 873'ünün evde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, 619 kişinin sağlığına kavuştuğu ve iyileşen sayısının 49 bin 702'ye ulaştığı belirtildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 527 olduğu ifade edildi.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 733 artarak 89 bin 642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artışla 941'e çıktı.

Virüsten 402 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 80 bin 905 oldu. Ülkede 7 bin 796 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 10 bin 613'e çıktı. Yeni can kaybı bildirilmedi.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 51 artarak 9 bin 668'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 80 ölümün gerçekleştiği ülkede 865 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 124 artarak 64 bin 134'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 536'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 192 artarak 61 bin 260'a ulaştığı, böylece toplam vakaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede 2 bin 338 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sıhhi Epidemiyolojik Kontrol Komitesi Başkanı Ayjan Yesmagambetova, sınır geçişlerinde sıhhi karantina kontrolünün güçlendirilmesi kapsamında haftalık uçak seferlerinin sayısını Ukrayna ile 3'ten 1'e, Birleşik Arap Emirlikleriyle 24'ten 16'ya, Almanya ile 6'dan 4'e, Belarus ile 9'dan 4'e düşürme kararı alındığını belirtti.

Yesmagambetova, daha önce Türkiye ile haftalık uçak seferlerinin 18 azaltıldığına dikkati çekerek, "Kasım'da 6 sefer daha azaltılacak." dedi.

Öte yandan başkent Nur Sultan'da yurt dışından dönen ve yanında Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belgesi olmayan Kazakistan vatandaşları test yaptırmak üzere karantinaya alınmaya devam ediyor.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamada, bugüne kadar hazırlanan karantina yerinin toplam 2 bin yolcuyu kabul ettiği ve bunlardan 3'ünün test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede bugüne kadar 109 bin 766 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 105 bin 301'i iyileşmiş, virüsten 1799 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava ertelendi Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti
ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor         
18:36
Borsa 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi Borsa 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi         
18:21
Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi         
18:01
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
F.Bahçeli Samatta'nın F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü         
17:27
Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı Koronavirüse yakalanan Ronaldo tarzını değiştirdi, uzayan saçlarını kazıdı         
16:24
Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız         
15:57
Paşinyan Paşinyan "Herkes silahına sarılmalı" derken Azerbaycan ordusu, Karabağ cephesinde çok sayıda tank ele geçirdi         
15:31
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
15:08
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor         
13:49
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 18:57:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei