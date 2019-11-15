Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde enflasyon ekimde geriledi
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Avro Bölgesi'nde enflasyon ekimde geriledi

7 saat önce

Avro Bölgesi'nde ekimde yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon ekimde geriledi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde ekimde yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 0,7'ye geriledi.

AB'de ise eylülde yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

AB üyesi ülkeler arasında ekimde en yüksek enflasyon yüzde 3,2 ile Romanya, yüzde 3 ile Macaristan ve yüzde 2,9 ile Slovakya'da ölçüldü.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde eksi 0,3 ile Yunanistan ve yüzde eksi 0,1 ile Portekiz'de belirlendi.

Enflasyon oranı ekimde Almanya ve Fransa'da yüzde 0,9, İngiltere'de yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 0,2 oldu.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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