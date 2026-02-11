Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Haberin Videosunu İzleyin
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar
11.02.2026 09:46  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar
Haber Videosu

Anadolu'nun bitki zengini şehirlerinden Amasya'da dağlarda çiçekler açmaya başladı. Avrupa 15 bin, Türkiye ise 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Biyokaçakçılık olaylarına dikkat çeken uzmanlar bu çiçeklerin "milli servet" değeri taşıdığını belirterek, "Bu serveti başka ülkelere kaçırma çabasında olanlarla karşılaşılıyor. millet olarak doğal güzelliklerimizi korumak zorundayız" dedi.

Türkiye'deki 12 bin bitki türünden bin 991'i Amasya'da görülebiliyor. Bitki coğrafyası bakımından Avrupa-Sibirya ile İran-Turan floristik bölgeleri arasında geçiş sahasında yer alan şehzadeler şehrinde mikroklima özelliği gösteren alanlar bulunuyor. Bu kış kar ve yağmur yağışının etkili olduğu şehrin zirvesindeki Çakallar mevkiinde çiçekler boy göstermeye başladı. Kayalıkların arasına gizlenen kardelen, çiğdem ve menekşe gibi türler güzelliklerini göstermeye başladı. Doğa tutkunları çiçekleri görüntülemek için zirvelerin yolunu tuttu. Uzmanlar yaşanan biyokaçakçılık olaylarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

"BU BİTKİLER BİZİM MİLLİ SERVETİMİZ"

İklimsel değişikliklerdeki farklılıklar, otlatma, yapılaşma ve yol yapımı gibi risklerin etkisindeki bitkilere karşı duyarlı olunması gerektiğini belirten Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, "Çiçek dalında güzeldir. Doğal ortamında koparılmasına, onlara yeni bir baskı oluşturmaya gerek yok. Toplumun genel olarak bilinçlenmesi, kırsalda yaşayanların hariçten gelenleri görmeleri halinde ilgili kurumlara bildirmesi çok önem arz ediyor. Çünkü bu bitkiler bizim milli servetimiz" dedi.

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

"BAŞKA ÜLKELERE KAÇIRMA ÇABASINDA OLANLAR VAR"

Yaşanan biyokaçakçılık olaylarına değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Bu serveti başka ülkelere kaçırma çabasında olanlarla karşılaşılıyor. Nitekim Amasya Lalesi'nin akıbeti de böyle oldu. Bizim yıllarca doğal ortamında bulamadığımız yitik Amasya Lalesi'nin tohumlarını yurt dışından almak zorunda kalmıştık" diye konuştu.

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

AVRUPA'DA 15 BİN, TÜRKİYE'DE 12 BİN BİTKİ TÜRÜ VAR

Avrupa kıtasında yaklaşık 15 bin bitki türü bulunurken, Türkiye'nin yaklaşık 3 bin 800'ü endemik olmak üzere toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, "Avrupa kıtasındaki toplam bitki sayısı 15 bin. Sadece Anadolu coğrafyasında 12 bin bitkiden bahsediyoruz. Anadolu coğrafyası kıta özelliği gösteren bitki çeşitliliğine sahip" ifadelerini kullandı.

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

"DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Yıldırım, "Bunların ne kadar kıymetli olduğunu biz fark edemesek bile dışardaki insanlar bunları fark ettiği için bu değerleri ülkelerine taşımak istiyorlar. Buradan aracı da bulabiliyorlar. Bunun ikisi de çok tehlikeli. Bu nedenle millet olarak doğal güzelliklerimizi korumak zorundayız" şeklinde konuştu.

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Türkiye, Güncel, Amasya, Eğitim, Yaşam, Bilim, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
Alex, Fenerbahçe’nin paylaşımına yorum yaptı Taraftarlar beğeni yağdırdı Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
Mourinho’nun Benfica kariyeri bitiyor İşte yerine gelecek isim Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim
Kirayı elden ödeyenler dikkat Cezası 20 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası 20 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor Icardi ve Torreira’nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:50
İşte futbol bu Como, Napoli’yi de devirerek, Inter’in rakibi oldu
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu
09:31
Rakibe gol oldu yağdılar En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:30
Ali Yerlikaya’ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis’te hiçbiri yanına gitmedi
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi
09:25
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti İşte sonuç
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
09:08
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı
CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
08:46
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
08:42
Teknoloji devinde şok Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
07:14
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
06:51
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
06:41
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
06:05
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 10:10:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.