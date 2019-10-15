Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

43 dakika önce

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8'inci hafta karşılaşmaları dört grupta oynanan dokuz mücadele ile sona erdi.

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Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8'inci hafta karşılaşmaları dört grupta oynanan dokuz mücadele ile sona erdi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İsveç ile İspanya, Marcus Berg ve Rodrigo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalırken, İspanya bu sonuçla birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. J Grubu'nda ise Finlandiya evinde Ermenistan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na gitme yolunda önemli bir adım atarken, daha önce Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen İtalya da Liechtenstein'ı 5-0 mağlup ederek gruptaki 8'inci karşılaşmasını da kazanıp yoluna kayıpsız devam etti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

D GRUBU

CebelitarıkGürcistan: 2-3

İsviçreİrlanda Cumhuriyeti: 2-0

F GRUBU

RomanyaNorveç: 1-1

Faroe AdalarıMalta: 1-0

İsveç – İspanya: 1-1

G GRUBU

İsrailLetonya: 3-1

J GRUBU

Finlandiya – Ermenistan: 3-0

Yunanistan  - Bosna-Hersek: 2-1

Liechtenstein – İtalya: 0-5


İspanya, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:42 Kaynak: DHA
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