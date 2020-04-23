Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızının düşmeye başladığı bazı Avrupa ülkeleri, tedbirleri kademeli olarak kaldırmayı sürdürüyor.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızının düşmeye başladığı bazı Avrupa ülkeleri, tedbirleri kademeli olarak kaldırmayı sürdürüyor.

Avusturya'da tedbirleri hafifletme süreci kapsamında 15 Mayıs'ta açılacağı duyurulan ibadethanelere yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Entegrasyon Bakanı Susanne Raab ile Başpikopos Christoph Schönborn, salgın nedeniyle ibadethanelerde uyulması gereken hususları kamuoyuyla paylaştı.

Raab, ülkede resmen tanınan 16 dini topluluğun temsilcilerine salgının yayılmasını önleme noktasında gösterdikleri iş birliği ve gayretten ötürü teşekkür etti.

Yeni vaka sayısındaki düşüşün ibadethaneleri yeniden hizmete açmaya olanak sağladığını belirten Raab, 15 Mayıs'tan itibaren ibadethanelerde uyulması gereken bazı kuralların oluşturulduğunu söyledi.

Raab, bu kuralların yasal düzelmeler olmadığına dikkati çekerek, Avusturya'da devletin dini kurumların iç işleyişine müdahale etme hakkının bulunmadığını aktardı.

Ülkedeki dini toplulukların temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda ibadethanelerde cemaat sayısının kısıtlanacağını ve mekanın büyüklüğüne göre kişi sayısının azaltılıp çoğaltılabileceğini söyleyen Raab, toplu ibadetlerde bireyler arasında en az 2 metre mesafe olması gerektiğini ifade etti.

Raab, 20 metrekareye bir kişinin denk geleceği şekilde toplu ibadetlere katılacak kişilerin sayısının belirleneceğini ve herkesin maske kullanma zorunluluğu olduğunu vurgulayarak, dezenfektan kullanımı gibi hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkati çekti.

Polonya'dan Ukrayna'ya destek çağrısı

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ise Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19'la mücadele kapsamında doğu ülkeleriyle dayanışma içinde olması gerektiğini belirterek, Ukrayna'ya bu konuda destek olunması çağrısında bulundu.

Olağanüstü halin (OHAL) devam ettiği Sırbistan'da ise Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının süreceğini söyledi.

Belgrad'daki Karaburma Sağlık Merkezi'nin açılışına katılan Vucic, "Salgının tam anlamıyla kontrol altına alınması durumunda 1 Mayıs'ta hava ve kara ulaşımının faaliyete açılması gündeme gelebilir. İş yerleri ise 4 Mayıs'ta açılabilir." dedi.

Vucic, ülkesinin pazartesi itibarıyla günlük 200 bin maske üretimine ulaşacağına işaret ederek, üretilen maskelerin ikinci bir salgın dalgasına karşı hazırda bekletileceğini vurguladı.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic de küçük ve orta ölçekli işletmelerin 4 Mayıs'ta yeniden açılacağını duyurdu.

Mayısın ikinci yarısında ise hizmet veren işletmelerin de faaliyete başlamasının gündemde olduğunu söyleyen Markovic, Karadağ'ın salgınla mücadelede diğer ülkelerden daha avantajlı olduğunu belirtti.

Balkan ülkelerinde tedbirler esnetiliyor

Bosna Hersek Kriz Masası Üyesi Goran Cerkez, gelecek hafta itibarıyla 65 yaş üstü ile 18 yaş altı bireylere uygulanan sokağa çıkma yasağının hafifletileceğini kaydetti.

Hırvatistan da bugün yapılan hükümet oturumunun ardından Kovid-19 tedbirlerinin üç aşamada hafifletileceği duyuruldu.

Başbakan Andrej Plenkovic, salgına ilişkin can kaybı ve vaka sayılarının oldukça azaldığını ifade ederek, ülkedeki ekonominin iyileştirilmesine yönelik 27 Nisan, 4 Mayıs ve 11 Mayıs'ta üç aşamalı esneme koşulları uygulanacağını açıkladı.

İlk aşamada mağaza, sinema, müze ve spor salonlarının açılacağını ve şehir içi ulaşımın faaliyete geçeceğini belirten Plenkovic, "İkinci aşamada özel sağlık merkezleri ile kuaför ve güzellik salonları açılacak. Üçüncü aşamada ise 10 kişilik toplanmalara izin verilecek. Alışveriş merkezleri, anaokul ve ilkokullar açılacak. Kafeler, masalar dışarıda olacak şekilde hizmet verecek. Ulusal parklar da hizmete açılacak." dedi

Almanya'da KDV düşürüldü

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında başkent Berlin'de oyun parklarının 30 Nisan'dan itibaren açılacağı belirtildi.

Berlin'deki toplu taşıma şirketi BVG de 4 Mayıs'tan itibaren toplu taşıma araçlarının normal hareket planına döndükten sonra otobüs ve tramvay durakları ile metro istasyonlarının daha fazla dezenfekte edileceğini açıkladı.

Rostock Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye sınırları içinde karantinada olan son hastanın bugün taburcu edildiği belirtilerek, kentte 14 gündür yeni Kovid-19 vakasının görülmediği duyuruldu. Bunun kentte erken alınan önlemlerden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, kentte 200 binden fazla kişinin yaşadığından yeni bir vaka çıkabilme riskinin de bulunduğu aktarıldı.

Bu arada Alman hükümeti Kovid-19 tedbirleri kapsamında zor günler geçiren restoran, kafe ve lokantalar için katma değer vergisini (KDV) bir yıl için yüzde 18'den yüzde 7'ye düşürme kararı aldı.

"Worldometer" internet sitesine göre, bazı Avrupa ülkelerindeki vaka/can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 28 bin 496/1509, Portekiz 21 bin 982/785, İsveç 16 bin 4/1937, Avusturya 15 bin 2/522, Polonya 10 bin 346/435, Romanya 10 bin 96/527, Danimarka 8 bin 73/384, Norveç 7 bin 338/189, Çekya 7 bin 136/210, Sırbistan 7 bin 114/134, Finlandiya 4 bin 284/172, Macaristan 2 bin 284/239, Hırvatistan 1950/48, Bosna Hersek 1413/54, Kuzey Makedonya 1300/56."

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:06 Kaynak: AA

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