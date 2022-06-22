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Avrupalıların AB üyeliğine desteği artıyor

22.06.2022 12:05
Avrupalıların AB üyeliğine desteği artıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde AB üyeliğine verilen destek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra arttı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde AB üyeliğine verilen destek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra arttı.

Avrupa Parlamentosunun yaptırdığı 2022 Bahar Eurobarometer anketine göre, Avrupalıların yüzde 65'i AB üyeliğini "iyi bir şey" olarak görüyor.

Bu oran, 2007'den beri AB üyeliğine yönelik en yüksek olumlu görüşü ifade ediyor. 2007'de bu oran yüzde 58 olmuştu.

AB üyesi sadece 6 ülkede bu oran yüzde 50'nin altında kaldı. Bu ülkeler Slovakya, Yunanistan, Avusturya, Romanya, Bulgaristan ve İtalya oldu.

AB üyeliğinin "iyi bir şey" olarak görüldüğü ilk 5 ülke ise Lüksemburg, İrlanda, Litvanya, Portekiz ve Danimarka olarak sıralandı.

Ayrıca ankette Avrupalıların yüzde 52'si AB'nin olumlu bir imajı bulunduğunu, yüzde 12'si ise imajın olumsuz olduğunu söyledi.

Özgürlük mü, yaşam maliyeti mi?

Ukrayna'daki savaştan sonra Avrupalıların önceliğini göstermesi bakımından ankete katılanlara özgürlük ve demokrasinin savunulması ile yaşam maliyetleri arasındaki tercihleri de soruldu.

Ankete katılanların yüzde 59'u özgürlük ve demokrasinin yaşam maliyetlerinden önde geldiğini belirtti. Avrupalıların yüzde 39'u ise yaşam maliyetlerindeki artışı durdurmaya öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Özgürlük ve demokrasi gibi Avrupa değerleri önde gelmeli" diyenlerin en fazla olduğu ülkeler Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Lüksemburg olurken yaşam maliyetlerini öncelik olarak görenler en çok Bulgaristan, Macaristan, Malta, Romanya, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'da yer aldı.

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Kaynak: AA

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