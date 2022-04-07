Avustralya, 67 Rus vatandaşına daha yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Avustralya, 67 Rus vatandaşına daha yaptırım uygulayacak

07.04.2022 15:56
Avustralya, 67 Rus vatandaşına daha yaptırım uygulayacak

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Rus oligarklarına yönelik yaptırım listesine 67 kişinin daha eklendiğini bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Rus oligarklarına yönelik yaptırım listesine 67 kişinin daha eklendiğini bildirdi.

Bakan Payne, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Avustralya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz, haksız ve yasa dışı işgalindeki rolleri nedeniyle 67 kişiye daha hedefli mali yaptırımlar ve seyahat yasakları uygulamaya karar verdi." ifadesini kullandı.

Payne, "Bu yaptırımlarla Rusya'nın Buça'da ve Kiev çevresindeki diğer kasabalarda işlediği savaş suçlarına ilişkin kanıtların ortaya çıkmasını takip ediyor ve Avustralya, bu vahşeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya'nın Rus oligarklarına yönelik yaptırım listesine alınan 67 kişiden bazılarının kimliklerini açıklayan Payne, bunlar arasında Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Grigorenko, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reshetnikov, Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksander Babakov, Albay General Mizintsev ve diğer üst düzey Rus hükümet yetkililerinin yer aldığını kaydetti.

Avustralya, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun aile üyeleri, her iki ülkeden üst düzey yöneticiler ve Rus oligarklar olmak üzere 600'e yakın kişiye yaptırım uyguluyor.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemleri de uygulamaya koyan Avustralya, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak, Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedeflemişti.

Avustralya hükümeti, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 181 milyon Avustralya doları (137,6 milyon Amerikan doları) tutarında askeri ve insani yardımda bulundu.

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Kaynak: AA

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