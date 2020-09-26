Avustralya'da Kovid-19'dan bir gündeki can kaybı bire düştü - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan bir gündeki can kaybı bire düştü

Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son dönemde can kaybı görülen tek eyaleti olan Victoria'da ölü sayısı bire düştü.

Avustralya'da Kovid-19'dan bir gündeki can kaybı bire düştü, System.String[]

Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son dönemde can kaybı görülen tek eyaleti olan Victoria'da ölü sayısı bire düştü.

Son haftalarda Kovid-19 vakalarındaki yükseliş hızının düşmeye başladığı Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 12, Queensland eyaletinde üç ve Yeni Güney Galler'de bir kişiye daha virüs teşhisi konulmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 27 binin üzerine çıktı.

Öte yandan ülkenin diğer eyaletlerinde can kaybı kaydedilmezken Victoria'da bir kişinin daha virüsten ölmesiyle eyaletteki ölü sayısı 782'ye, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 870'e yükseldi.

Ülkedeki 870 can kaybından 53'ü Yeni Güney Galler'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde kaydedilmişti.

Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilen yaklaşık 7 milyon 480 bin testin sonucuna göre Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 27 bin 12'ye ulaşırken iyileşenlerin sayısı da 24 bin 396'ya yükseldi.

Ülkedeki 668 aktif vakadan 11'i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 71 kişinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Victoria Sağlık Bakanı Jenny Mikakos istifa etti

Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, eyalette ikinci dalganın yaşanmasına neden olan otel karantinasındaki ihmallerden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Otel karantinasındaki usulsüzlükleri araştıran soruşturma komisyonuna ifade veren ve yapılan yanlışlardan dolayı özür dileyen Başbakan Andrews, ihmallerden sağlık bakanı ve üst düzey bürokratlarının sorumlu olduğunu söylemişti.

Yaşanan gelişmeler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Bölümümün sorumluluğunu alıyorum, sorun benimle bitiyor. Onun (Daniel Andrews) kabinesinde görev yapmaya devam edemeyeceğime inanıyorum." ifadelerini kullanan Mikakos, bakanlık görevinden istifa ettiğini yakın bir zamanda da parlamentodan istifa edeceğini belirtti.

Melbourne'e yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu otellerde görevli özel güvenlik birimlerinin ihmallerinden dolayı, Kovid-19 yeniden yayılmaya başlayarak kentte ikinci dalganın yaşanmasına neden olmuştu.

Türkiye aleyhtarı görüşleriyle tanınan Mikakos, 2006 yılında Victoria Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türklerin Yunanlılara "sözde soykırım" yaptığı suçlamasında bulunmuştu.

Victoria İşçi Partisinden 2006 yılında parlamentoya giren Mikakos'un tarihi çarpıtarak ortaya attığı temelsiz iddialara yoğun tepki gösteren Avustralyalı Türkler gerek parti içinde gerek farklı platformlarda harekete geçerek Mikakos'u kınamış ve Türk halkından özür dilemesini istemişti.

Yeni Zelanda'da 2 kişi daha Kovid-19 teşhisi kondu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki 5 bin 952 testin sonucuna göre, biri yurt dışından dönen iki kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu duyurdu.

Ülkedeki aktif vaka sayısının 61 olduğunu ve yoğun bakım ünitesinde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanedeki iki kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da virüse yakalandığı belirlenen 1831 kişiden 1745'i sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda, Avustralya, İstifa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 07:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan bir gündeki can kaybı bire düştü - Son Dakika

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