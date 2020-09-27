Avustralya'nın Melbourne kentindeki sıkı Kovid-19 yasakları hafifletildi - Son Dakika

Avustralya'nın Melbourne kentindeki sıkı Kovid-19 yasakları hafifletildi

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalet olan Victoria'daki tedbirlerin bazıları hafifletildi.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki sıkı Kovid-19 yasakları hafifletildi, System.String[]

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalet olan Victoria'daki tedbirlerin bazıları hafifletildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve hafifletilen Kovid-19 önlemleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 16 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 784'e ulaştığını söyledi.

Melbourne'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, para cezası artırıldı

Victoria eyaletini normale döndürmek için hazırlanan yol haritası kapsamında yürüklükteki sıkı Kovid-19 yasaklarını hafifletmeye başladıklarını belirten Başbakan Andrews, eyaletteki ikinci dalgayı durdurmak amacıyla 2 Ağustos'tan itibaren uygulanan 21.00 ila 05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yarından itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla kuralların ihlal edilmesini önlemek amacıyla para cezalarının artırıldığına dikkati çeken Andrews, polis denetimlerinde kurallara aykırı davrandıkları belirlenenlere verilen 1652 dolar (yaklaşık 8 bin 900 lira) olan cezanın yaklaşık 5 bin dolara yükseltildiğini kaydetti.

Gevşetilen kısıtlamalar kapsamında yaklaşık 130 kişinin yeniden çalışmaya başlayacağını dile getiren Andrews, halka açık alanlarda en fazla iki evden beş kişinin bir araya gelmesine izin verildiğini kaydetti.

Tüm öğrenciler 12 Ekim'de okula gidecek

Üçüncü dönem tatilindeki okulların 5 Ekim'de 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasıyla yeniden açılacağını belirten Andrews, 12 Ekim'den itibaren de tüm öğrencilerin okullarına giderek eğitimlerini sınıflarında yapacağını açıkladı.

Hafifletilen yasaklar kapsamında her evden sadece bir kişinin alışverişe gitme şartı kaldırılırken, evden alışveriş ve egzersiz için 5 kilometre uzaklaşma sınırı kaldırılmadı.

Çocuk bakım merkezleri, açık havuzlar yeniden açılacak. Hastanelerde yatanları ziyaret etmek isten hasta yakınlarına kolaylık sağlanacak.

Düğünlerin gelin damat dahil 5 kişiyle yapılmasına izin verilirken, cenazelerin tören ve defin işlemleri 10 kişinin katımlıyla yapılabilecek.

Yeni tedbirlerin birçoğu bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek ve 19 Ekim'e kadar geçerli olacak.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 862'ye yükseldi

Victoria'da 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyaletteki can kaybı 784'e, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 872'ye yükseldi.

Öte yandan son dönemlerde can kaybı kaydedilmeyen Avustralya'nın diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Virüsün ilk görüldüğü günden bu yana Kovid-19'a yakalanan 27 bin 33 Avustralyalıdan, 24 bin 444'ü sağlığına kavuşurken, 631 aktif vakadan 12'si yoğun bakımda olmak üzere, 68 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'ya dönen 2 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki 5 bin 746 testin sonucuna göre, biri Almanya, diğeri Filipinler'den dönen iki Yeni Zelandalıya Kovid-19 tanısı konulduğunu duyurdu.

Düne göre 4 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 59'da düştüğünü ve yoğun bakım ünitesinde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanedeki bir kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1833 kişiden, 1749'u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Melbourne, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 07:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Melbourne kentindeki sıkı Kovid-19 yasakları hafifletildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu
Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var         
07:09
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı         
18:56
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı         
09:07
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 08:34:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'nın Melbourne kentindeki sıkı Kovid-19 yasakları hafifletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei