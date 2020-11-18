Avustralyalı işadamı Ammar Issa hayallerinin peşinde - Son Dakika

Avustralyalı işadamı Ammar Issa hayallerinin peşinde

18.11.2020 14:36
Avustralyalı işadamı Ammar Issa hayallerinin peşinde, System.String[]

Avustralya işadamı Ammar Issa, çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markası ile Mersin'de şube açmak istiyor.

Avustralya işadamı Ammar Issa, çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markası ile Mersin'de şube açmak istiyor.

Avustralya Sidneyli iş adamı Ammar Issa Türkiye'de yatırım yapmayı planlıyor. Çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markasını daha öğrenciyken düşünen Issa, lise yıllarının sonlarına doğru sömester tatilini geçirmek için Çin, Birleşik Krallık ve İtalya'ya gitti.

Burada öğrencilerin çevrimiçi olarak satın aldıkları ve kapılarına kadar teslim edilen eşyalarla yurt odalarını donatırlarken, kendi iş ağını kurdu. Issa, Çin'den daha ucuz ürünleri ithal edip, aracıları ortadan kaldırarak ve fiziksel bir mağaza açmanın yükünden kurtularak büyük paralar kazanma fırsatının kapılarını açtı.

2006 yılında AMR saç ve güzellik ürünleri ailesinin garajını kuran Issa, o dönemlerde stok almak için yeteri kadar parası olmaması nedeniyle tokaları ve fırçaları online mecra üzerinden satışına sunmaya başladı. Sunduğu fiyatlarla kısa sürede insanlara kendisini fark ettiren Issa, ilk konteynerini de o dönemde Çin'den satın aldı. Daha sonra online mecra hesabını kapatan Issa, daha sonra ona destek olan ve 40 bin dolar kredi çeken annesinin yardımıyla bugünlere geldiğini söylüyor. İş adamı Mersin gibi büyük illerde çalışmak istiyor. - MERSİN

Avustralyalı işadamı Ammar Issa hayallerinin peşinde

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, İş Adamı, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avustralyalı işadamı Ammar Issa hayallerinin peşinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Abdürrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olması bekleniyor Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı
Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü         
14:03
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Alınan kararların etkisini 7 ila 10 gün sonra göreceğiz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Alınan kararların etkisini 7 ila 10 gün sonra göreceğiz         
13:34
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş         
12:45
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Ne maske ne mesafe! Boğaz'daki lüks yatta koronayı hiçe sayıp dip dibe eğlendiler Ne maske ne mesafe! Boğaz'daki lüks yatta koronayı hiçe sayıp dip dibe eğlendiler         
11:57
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler         
11:21
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 15:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralyalı işadamı Ammar Issa hayallerinin peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei