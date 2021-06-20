Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı - Son Dakika

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltında tutulduğu Avusturya'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç başlatıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularına verdiği yanıtta, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ın dün başkent Viyana'ya 250-260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alınarak, Viyana'ya getirildiğini söyledi.

Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz'ın şu an Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde tutulduğunu belirterek, "Kural gereği 48 saat içerisinde hakim karşısına çıkartılması gerektiğinden büyük bir ihtimalle yarın da hakim karşısına çıkacak." dedi.

Dışişleri Bakanlığından alınan talimat doğrultusunda gerekeni yaptıklarını vurgulayan Ceyhun, "İade işlemleriyle ilgili süreci başlattık." ifadesini kullandı.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Güvenlik Kamera kayıtlarından tespit edilmişti.

Korkmaz, dün Avusturyalı yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı.

Operasyon

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.