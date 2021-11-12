Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı - Son Dakika

Seyhan ilçesine balı Yalmanlı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda sulama kanalında köprüden geçen bir kişi, çuval içinde ceset gördü. Vatandaş hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler cesedin çıkartılması için sualtı polisine haber verdi. Sualtı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi karaya çıkardı.

KAYIP BAŞVURULARI TEK TEK İNCELENDİ

İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazından bıçaklanıp, ayağına taş bağlanıp, suluma kanılana atılarak öldürüldüğü belirlendi. Polis üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için parmak izi çalışması başlatırken, bir taraftan da kayıp başvurularını inceledi. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tek bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen şahsın kimliği belirlenmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cesedin yaş aralığındaki kayıp yakınlarını tek tek çağırdı. Ancak kayıp şahısları ölen gencin kendi yakınlarının olmadığını belirledi.

ANNE VE BABADAN ÇELİŞKİLİ İFADE

Bu arada polisin aldığı parmak izi 21 yaşındaki Ali E. isimli bir genç ile örtüştü. Gencin uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öne sürüldü. Cinayet dedektifleri bunun üzerine Ali E.'nin evine giderek, özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet E. ile annesi Adle E.'yi alıp adli tıp kurumu morguna götürdü. Anne ve baba öldürülen gencin kendi çocukları olduğunu belirledi. Polis bunun üzerine katili bulmak için çalışmayı derinleştirdi. Polis, anne ve babayı teşhisin ardından emniyete götürdü. Ayrı ayrı ifadesi alınan baba ve annenin çelişkili ifade vermesi, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından dolayı polis şüphelendi.

BABA, ÜVEY ANNE VE ENİŞTE GÖZALTINDA

Polis yaptığı çapraz sorguda Ali E.'yi, uyuşturucu bağımlısı olduğu için yaşadığı tartışma sırasında babasının bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Polis ayrıca baba oğlunu öldürdükten sonra annesi Adle E. ile üvey anne Rukiye A. ve damatlarının babaya yardım ettiğini tespit etti. Babanın, damadı ve iki kadınla birlikte cesedi torbaya koyup ayağına taş bağladıktan sonra çuvala koyup daha sonra da otomobil ile sulama kanalına götürerek attıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis anne, baba, üvey anne ve enişteyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, Ali E.'nin cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alınıp Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.