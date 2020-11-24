Ayasofya dergisinden "Şükür" özel sayısı - Son Dakika

Ayasofya dergisinden "Şükür" özel sayısı

24.11.2020 16:37
Ayasofya dergisinden

Ayasofya dergisi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla "Şükür" başlıklı özel sayı hazırladı.

Ayasofya dergisi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla "Şükür" başlıklı özel sayı hazırladı.

Recep Terler'in yönetiminde "Önce Ayasofya, Sonra Kudüs" sloganıyla çıkan ve yaklaşık 2 yıl önce 24. sayısıyla yayım hayatını sonlandıran dergi, 200 sayfalık sayı ile okuyucu karşısına çıkıyor.

Editör yazısının hemen ardından Hasan Aycın'ın çizgisi, Mustafa Kara'nın tarihi ve Derya Paçal'ın çizgisi ile açılan "Şükür" sayısı, 24 Temmuz tarihli Cuma Hutbesi, 10 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve infografik çalışmasıyla devam ediyor.

Usta isimlerin yazıları yer alıyor

Dergide Mehmet Görmez'in "İslam Medeniyetinde Mabet Hukuku ve Ayasofya" başlıklı bir makalesi, Mustafa Kara'nın "Cami, Ezan ve İbadet Psikolojisi" ve D. Mehmet Doğan'ın "Ayasofya Kubbesini Görme Tarihimiz" adlı yazıları yer alırken, İbrahim Tenekeci "Hatıralar Eşliğinde Ayasofya" yazısı ve birbirinden güzel eserlerden oluşan "Ayasofya Koleksiyonu" ile dergiye katkı sağlıyor.

Sayıda Ahmet Edip Başaran "Hasletten Vuslata Bir Ayasofya Rüyası", Said Yavuz "Bekleyin, Biraz Daha Rahmet Yağsın" başlıklı yazılarıyla yer alıyor. Recep Terler ise "Ayasofya Benim Kaderimdir" diyerek Ayasofya serüvenini anlatıyor.

Dursun Ali Tökel "Divan Şairinin Ayasofya'sı" yazısıyla Divan Edebiyatı şairlerinin bahsettiği Ayasofya'dan okuru haberdar ederken, Nazire Erbay "Nabi'nin Ayasofya Redifli Gazelinde Ayasofya'nın Temsil Ettiği Değerler"i yazıyor. Ercan Yıldırım "Türkiye Merkezli Düşünmenin Adımı Ayasofya Jeopolitiği" yazısıyla yerini alıyor. Mustafa Cemil Efe "Ayasofya'nın Hüsn-i Hatları" yazısıyla okuru bilgilendiriyor.

Şükür sayısında iki farklı söyleşi ve çeviri yer alıyor

Şükür sayısındaki söyleşilerden Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak verdiği cevaplarla okuru bilgilendirirken, diğer söyleşide Mehmet Dilbaz "Esir Ayasofyalar"ı anlatıyor.

Ayrıca Salih Turhan, Demet Tezcan, Yusuf Bilal Aydeniz, Büşra Zişan Erol, Ömer Faruk Deliktaş, Ömer Fatih Andı ve Kübra Kara'nın Ayasofya hakkında yazıları yer alıyor.

Şükür sayısında Khalid El-Awaisi'nin "Ayasofya'nın Fethinden Mescid-i Aksa'nın Fethine" başlıklı yazısını Büşra Zişan Erol, Yavuz Selim Yaylacı ile Mouhamed Gueye ise Şeyh Raid Salah'ın yaptığı "Ayasofya Konuşması"nı çeviriyor.

"Ayasofya'yı Sorduk" başlıklı soruşturma bölümünde Ayasofya dergisinin sorularını; Mahmut Toptaş, Muhammed Emin Yıldırım, İhsan Şenocak, Ali Yalçın, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Coşkun Şahin, İsmail Halis, Harun Bobuş ve Yunus Coşkun yanıtlıyor.

Yine aynı bölümde Seyyid Ensar'ın sorusunu Hüsnü Bayramoğlu, Görkem Gündüz'ün sorusunu Bülent Yıldırım ve Muhammed Metehan Öztürk'ün sorusunu Nureddin Yıldız cevaplıyor.

Şükür sayısında "Emek Verenler" başlıklı bölümde Mustafa Özel, "Sezai Karakoç ve Ayasofya" yazısıyla Sezai Karakoç'un Ayasofya davasını; Siyami Akyel "Mehmed Şevket Eygi ve Ayasofya Mücadelesi" yazısıyla Mehmed Şevket Eygi'nin Ayasofya davasını; Seyyid Ensar "Mabetten Selamete Bediüzzaman ve Ayasofya" başlıklı yazısıyla Said Nursi'nin Ayasofya davasını; Mustafa Başkara ise " Mehmet Akif İnan'ın Ayasofya davasını kaleme alıyor.

Hatırat bölümünde ise Recep Terler'in "Ayasofya dergisinin ilk sahibi Sezai Karakoç"; Hazal Sezgin'in "Çizgim İçin Bir Sığınak"; Muhammed Said Çimen'in "Yazgımın Hatırası" ve Mehmet Ali Yafez'in "O Gün Geldiğinde" başlıklı hatıratları yer alıyor.

Derginin ön kapağında Derya Paçal'ın minyatürü, arka kapağında ise Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "kızılelma" çizimi ve açıklaması yer alıyor.

Şükür sayısında ayrıca Necip Fazıl Kısakürek'in "Ayasofya Hitabesi" ve Sezai Karakoç'un "Ayasofya'nın Anlamı" yazısı da yer alıyor. "Sosyal Medyadan Yankılar", "Ayasofya Kitaplığı", "Ayasofya Kitap Vitrini", "Ayasofya Kapaklı Eski Dergiler" ve "Ayasofya Kapaklı Güncel Dergiler" ise Şükür sayısında bulunan diğer başlıklar.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Bediüzzaman Said Nursi, Mehmet Görmez, Sezai Karakoç, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ayasofya dergisinden 'Şükür' özel sayısı - Son Dakika


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