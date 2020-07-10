Ayasofya kararı TBMM'de ayakta alkışlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda Ayasofya kararı ayakta alkışlandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı'nın Ayasofya ile ilgili kararını okudu. Adan şunları kaydetti:

"İstanbul ili, Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 tarihli ve E: 2016/16015, K: 2020/2595 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir."

Adan kararı okuduktan sonra AK Parti milletvekilleri 'zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" şeklinde slogan attı. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

"Ayasofya Camisi bugün asli görevine dönmüş oldu"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şöyle konuştu:

"1934 yılından beri müze olarak kullanılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan ve aslında uzun yıllardır mücadelesi devam eden ki 1934'ten öncesinde Fatih'in İstanbul'u fethinden itibaren vakfiyesinde cami olarak vakfedilmiş olan, ki biz vakıf senetlerinin ihlalinin ne kadar ağır bedeller içerdiğini bilen insanlarız, bu ağır bedelin vicdani yükümlülüğünü taşıyan insanlarız. O manada bu kadar uzun bir aradan sonra öncelikle bir vakfa hürmete, bir vakıf senedine hürmete, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a hürmete ve elbette değerlerimize hürmete binaen bugün geldiğimiz noktada Danıştay'ın vermiş olduğu kararla birlikte 1934'te müzeye dönüştürülen Ayasofya Camisi bugün asli görevine dönmüş oldu. Bu manada çok büyük bir mutluluk duyuyoruz Danıştay'ın verdiği karardan ve devamında da Sayın Cumhurbaşkanımıza hassaten teşekkürlerimizi sunuyoruz bu konuda bütün bekleyenler adına. Bu kararnameyle birlikte Ayasofya Camisi artık Diyanet İşleri Başkanlığının bünyesinde bütün inananlar için aynı zamanda ibadet alanı olarak hayatına devam edecek, asli hayatına devam edecek."

MHP Grup başkanvekili Erkan Akçay, Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kararına ilişkin, "Uzun yıllardır ülkemizin gündeminde olan ve adeta bir milli mesele haline gelen, çocukluğumuzun ve gençliğimizin idealine dönüşmüş olan Ayasofya'nın tekrar cami hüviyetiyle ibadete açılması konusunda Danıştay'ın kararı ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu idari kararla Diyanet İşleri Başkanlığına yönetimi verilerek cami olarak ibadete açılması kararı alınmıştır. Aziz milletimize ve İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Danıştay'a da bu konuda şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin gençlik rüyasıydı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat dervişoğlu, tarihi ana tanıklık ettiklerini söyleyerek, "Hepimizin gençlik rüyasıydı ve 86 yıl devam eden bir mücadelenin sonucu olarak zaten hepimiz tarafından 'cami' diye bilinen Ayasofya Camisi, bugün tarihe Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize miras bıraktığı şerhle kaydedilmiştir. Buna vesile olanlardan Cenab-ı Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Ayasofya, orada ibadet etmek isteyen, inancı gereğince ibadetini yerine getirmek isteyen herkesin hakkıyla ibadet etmesi gereken bir yerdir. Ayasofya tarihsel bir insanlık mirasıdır. Bundan sonraki süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığının, geçmişten devraldığımız ve torunlarımız için bize emanet olan buranın tarihsel, kültürel ve çok değerli mimari özelliklerine zarar verilmeden bu işleri yapması yönünde hassasiyet göstermesi noktasında da talebimizi iletiyoruz." - ANKARA