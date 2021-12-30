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'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI - Son Dakika

'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI

30.12.2021 09:46
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI

VAN'ın Erciş ilçesinde oto yedek parçası satan Sami Demir, Türk, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde özellikle Kazaklarda ilk kar ve soğukla ortaya çıkan 'Ayaz Ata' gibi giyinip, süslediği at arabası ile çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı.

VAN'ın Erciş ilçesinde oto yedek parçası satan Sami Demir, Türk, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde özellikle Kazaklarda ilk kar ve soğukla ortaya çıkan 'Ayaz Ata' gibi giyinip, süslediği at arabası ile çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Demir, geçmişi Hristiyanlardaki Noel Baba ile Ruslardaki Ded Moroz'dan çok daha öncelere dayanan 'Ayaz Ata'yı yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Erciş ilçesinde 3 çocuk babası Sami Demir, Türk, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde özellikle Kazaklarda ilk kar ve soğukla ortaya çıkan, kimsesizlere ve açlara yardım ettiğine inanılan 'Ayaz Ata' geleneğini yaşatmak için harekete geçti. Demir, ilçede yaşayan tanıdıklarından bulduğu at arabasını Türk bayrakları, balon, eşya ve renklerle süsledikten sonra çocuklara dağıtacağı hediye paketlerini alarak yola çıktı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ağırkaya Mahallesi'nde yaşayan çocuklara sürpriz yapan Demir, kendisini alkışlayan miniklere çeşitli hediyeler dağıttı.

'BENİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDULAR'

Geçmişi Hristiyanlardaki Noel Baba ile Ruslardaki Ded Moroz mitolojisinden çok daha öncelere dayanan 'Ayaz Ata' geleneğini yaşatmayı amaçladığını belirten Demir, Türklerin bu geleneği yüzyıllardır yaptığı bilinen bir gerçek. Bundan dolayı kar geleneği ve töresi, Türk kültürü içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayaz Ata da bu kültürün bir yansımasıdır. Türk kültüründeki Ayaz Ata geleneği, Hristiyanlardaki Noel Baba ve Ruslardaki Ded Moroz mitolojisinden çok öncedir. Ben de bugün kostümlerimi giyip, atlı aracımı süsleyerek Erciş ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırkaya Mahallesi'ne geldim. Çocuklar için hazırladığım hediyeleri getirip, verdi. Beni karşılarında görünce çok mutlu oldular. Ben de bu vesileyle çocuklarımızın yılbaşını kutluyor, hepsini cani gönülden kucaklıyorum dedi.

'AYAZ ATA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TEMSİL EDER'

Sosyolog, araştırmacı-yazar Eyyüp Altun ise Ayaz Ata'nın Türklerin kültürünü temsil ettiğini belirterek şunları söyledi

Bilindiği üzere insanlar, topluluk halinde yaşarlar, böylece kendi kültürel değerlerini oluştururlar. Bu kültürel değerler, onları diğer uluslardan ayırt eder. Eğer bir kültürünüz varsa, onu yaşar ve yaşatırsınız. Eğer bir kültürünüz yoksa başka kültürleri taklit edersiniz. Noel Baba da buna benzer bir durumdur. Her yılbaşı geldiğinde Noel Baba ile ilgili etkinlikler yapılır. Ama bizim de bir kültürümüz var; Ayaz Ata, bunların en başında gelmektedir. Ayaz Ata, Türk kültürünü temsil eder. Her ne kadar çeşitli bölgelere dağılsalar da karlı ormana dayanırlar. Kar kültürü, Türklerde oldukça yaygındır. Ayaz Ata, o topluluğun içindeki yaşlı bilge kişidir. Yoksullara, durumu olmayanlara yardıma koşar ve çocuklara hediyeler dağıtır.

'KÜLTÜR BAKANLIĞI BU GELENEĞE SAHİP ÇIKMALIDIR'

22 Aralık ile ilgili de bilgi veren Altun 22 Aralık, Türk toplumunda Orta Asya'da güneşin geceye galip geldiği günün başlangıçtır. Aynı zamanda yeni yıl başlangıcının döngüsüne de işaret eder. Kırgız ve Kazaklar da bu gelenek, oldukça yaygın bir şekilde devam etmiştir. Hristiyanlıktaki Noel Baba ve Ruslardaki Ded Moroz geleneğinden çok daha eskidir. Kültür Bakanlığı bu geleneğe sahip çıkmalıdır. İlk törende resmi anlamda devlet, bunu kendi yapmalıdır. Bu şekilde kültürümüz daha sağlam temeller üzerine oturtulacaktır. Neden Ayaz Ata varken Noel Baba'yı taklit edelim Ayaz Ata, binlerce yıldır Asya'da kutlanan bir etkinliktir diye konuştu.

'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI
'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI

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Erciş, Asya, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'AYAZ ATA' KIYAFETİ GİYİP, AT ARABASIYLA HEDİYE DAĞITTI - Son Dakika
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