Aydemir: 'Türk Dünyası küresel vicdanı uyandıracaktır' - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Türkiye- Türkmenistan Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Aydemir, Türkmenistan'ın 30'uncu kuruluş yıldönümü coşkusunu paylaşarak, 'Türk Dünyası küresel vicdanın uyanışına öncülük etmeyi sürdürecektir. ' dedi.

Türk Dünyası Tek Millet

Ankara Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un Türkçe olarak yayımlanan "Atta Vefa da Var, Sefa da" ve "Türkmen'in Refah İlkesi" adlı kitaplarının tanıtım konferansı ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. Yıldönümünü kutlama etkinliklerine katılan Milletvekili Aydemir yaptığı sunumda, Türk Dünyasını Tek Millet vurgusuyla tarif etti.

Aydemir'den Destan Şiirinin İfadesiyle Tarif

Etkinlik sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, Destan Şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun, 'Uyanınca Türk ün özü/Gerçekleşir Tanrı sözü/Olur bir gün şu yeryüzü/İnsanlığın hür meydanı' dizelerini paylaşarak, Dili, Dini, Töresi ve ufku bir olan Türk Dünyasının mümtaz adreslerinden kardeş Türkmenistan'ın 30'uncu kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyoruz. ' dedi.

Aydemir'den Teşekkür

Milletvekili Aydemir, 'Ev sahipliğini Ankara Üniversitesinin yaptığı Türkmenistan'ın 30. Bağımsızlık Yılı etkinliğinin farklı etaplarına iştirak ettik. Türk Dünyasına dönük sahabetliği ile gönüllerde yer bulan Ankara Üniversitesi Rektörü sayın Necdet Ünüvar Türkmenistan Büyükelçimiz Sayın İşankuli Amanlıyev'e minnettarız.' kaydını düştü.

Aydemir Erzurum Kültürünü Paylaştı

Konuşmasında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un Türkçe olarak yayımlanan "Atta Vefa da Var, Sefa da" adlı eserine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, milli ve manevi dayanak ve ilhamını Ahmet Yesevi'den alan Anadolu Coğrafyasında 'At Kültürü' nün ve bu doğrultudaki geleneklerin devam ettiğini vurguladı. Aydemir, Erzurum'da Ata Sporu atlı ciritin yaşatıldığını belirterek, Erzurum'un Türk Dünyası'nın töre, gelenek ve göreneklerin en canlı biçimde hayata yansıtılarak diri tutulduğu bir il olduğunu kaydetti.

Ankara Üniversitesindeki Etkinlik

Türkmenistan'ın 30. Bağımsızlık Yılı etkinliği kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un Türkçe olarak yayımlanan "Atta Vefa da Var, Sefa da" ve "Türkmen'in Refah İlkesi" adlı kitaplarının tanıtım konferansı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonunda yapıldı. Türkmenistan kültürü sergisinin açılışıyla başlayan etkinlik, Türkmenistan Milli Marşı ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açış konuşmaları gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapılan etkinliğe; TBMM Türkiye-Türkmenistan Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Türkiye-Türkmenistan Parlementolararası Dostluk Grubu Üyesi İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, üniversite yöneticileri ile birlikte çok sayıda akademisyen ve bürokrat katıldı. - ERZURUM