Son Dakika Haberleri: Aydın Aracıyla Park Halindeki Tır'a Çarpıp Hayatını Kaybeden Taksi Şoförü, Toprağa Verildi

Aydın Aracıyla Park Halindeki Tır'a Çarpıp Hayatını Kaybeden Taksi Şoförü, Toprağa Verildi

2 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Durmuş Uluçay (52), son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Durmuş Uluçay (52), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Zafer Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde meydana geldi. İsabeyli Mahallesi'ne müşterisini bıraktıktan sonra Nazilli'ye dönmek için hareket eden evli ve 2 çocuk babası Durmuş Uluçay yönetimindeki 09 T 2006 plakalı taksi, yola ters yönde park eden 20 VB 050 plakalı TIR'a ön tarafından çarptı. Kazada, olay yerinde hayatını kaybeden Ulçay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uluçay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak memleketi Nazilli'ye getirildi. Nazilli Koca Camide öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Uluçay, Eğriboyun Mezalığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, geçtiğimiz Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Gültekin Kılınç, MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Siyasi Parti ilçe Başkanları ilçede görev yapan taksi şoförleri, Nazilli Devlet Hastanesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:44 Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Güncel
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