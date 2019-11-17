Aydın'da 134 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 134 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında iki lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki 38'i Suriye, 32'si Afganistan, 10'u Filistin, 6'sı Orta Afrika ve 2'si Kongo uyruklu 88 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.
Didim ilçesi Panayır Adası açıklarında da durdurulan lastik botta 26'sı Suriye, 18'i Somali ve 2'si Filistin uyruklu 46 göçmen kıyıya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.