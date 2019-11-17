Aydın'da 134 düzensiz göçmen yakalandı

Didim ilçesi Panayır Adası açıklarında da durdurulan lastik botta 26'sı Suriye, 18'i Somali ve 2'si Filistin uyruklu 46 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Ekipler, bottaki 38'i Suriye , 32'si Afganistan , 10'u Filistin , 6'sı Orta Afrika ve 2'si Kongo uyruklu 88 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında iki lastik botu durdurdu.

Aydın 'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 134 düzensiz göçmen yakalandı.

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