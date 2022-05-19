AYDIN'DA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI - Son Dakika
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AYDIN'DA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI

19.05.2022 13:59

AYDIN'ın Efeler İlçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı törenle kutlandı.

AYDIN'ın Efeler İlçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı törenle kutlandı.

Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu"nun çelenk sunumuyla başladı. Ardından öğrencilerinde katılımıyla oluşturulan kortej yürüyüşü Adnan Menderes Stadı'nda son buldu. Adnan Menderes Stadı'ndaki devam eden törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Törende günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu yaptı. Fillikçioğlu, "19 Mayıs, gençliğe görev olmuştur. Ne mutlu bizlere ki kendisine güvenilen gençlik, ecdadına her zaman layık olduğunu göstermiştir. Sevgili gençler bu bayram sizin, bu hafta sizin. Siz, milletin temel direği ve geleceğimizin teminatısınız" dedi.

Daha sonra öğrenciler, halk oyunları, karate ve dans gösterileri sundu. Kutlamalar, lise öğrencileri arasındaki atletizm yarışmaları ile devam etti. Yarışın sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Hüseyin Aksoy takdim etti.

AYDIN'DA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI
AYDIN'DA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI
AYDIN'DA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI
AYDIN'DA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI

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Kaynak: DHA

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