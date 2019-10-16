Son Dakika Haberleri: Aydın'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın'da 85 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 85 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 85 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı unsurları, Tekağaç açıklarında bir tekne ve lastik botu durdurdu.

Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 40 Afganistan, 40 Suriye, 2 Kongo, 2 Irak ve 1 Filistin uyruklu 85 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan tekne sahibi olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi
Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:56:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]