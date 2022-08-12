Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

12.08.2022 12:23
Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın'da Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'da Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustos Pazartesi günü evinin önünde oğluyla birlikte çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralanmış, kurşunlardan 2'si sağ ayağına, 1'i ise sol ayağına isabet etmişti. Yaralanan Hacıfettahoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edilmişti. Olay günü görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren yüzü maskeli, siyah şapkalı, siyah montlu şahsın kaçış bölgelerinde çalışma başlattı. Tetikçi ile ona yardım ettiği iddia edilen şahıslar, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin ortak çalışması ile İstanbul Silivri'de bir villada yakalanarak Didim'e getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin olayın ardından Didim'de bulunduğu yerlerin güvenlik kamera görüntüleri ve HTS kayıtlarından yola çıkan emniyet güçleri, olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle 2 kişiyi Didim'de gözaltına aldı. Gözaltına alınan olayın tetikçisi olduğu iddia edilen M.A.S.'nin emniyette susma hakkını kullandığı, azmettirici olduğu iddiası ile gözaltına alınan iş adamı A.O.'nın da tüm iddiaları reddederek, olaydaki kişileri tanımadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan M.A.S, E.A., C.T., H.A., A.O. ve M.O. isimli 6 şüpheli Didim Adliyesine sevk edildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Zabıta, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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