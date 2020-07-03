Aydın Denizli Otoyolu'na 6 firmadan teklif - Son Dakika

Aydın Denizli Otoyolu'na 6 firmadan teklif

Türkiye'nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının yapım ihalesine altı firmadan teklif geldi.

Türkiye'nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik Aydın- Denizli Otoyolu ayağının yapım ihalesine altı firmadan teklif geldi. Yapım süresi 3 yıl olacak otoyol tamamlandığında iki şehir arası seyahat süresi 1 saate düşecek.

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Hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ihalesi bugün yapıldı.


Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede 6 firma teklif verdi. 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda yapılacak otoyol, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağından başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ulaşacak. Çeltikçi-Korucuk- Kocadere istikametinde devam edecek otoyol Kocabaş mevkiinde sonlanacak.


Otoyol inşaatı, ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Teklif ve ayrıntılı çalışmaların tamamlanmasının ardından geçiş ücreti üzerinden indirim yapılarak en düşük teklifi veren firma teknik yeterlilikleri incelendikten sonra sözleşmeye davet edilecek. Otoyolun 3 yıldan önce bitirilip işletmeye alınması halinde, yapım süresinden artan bu süren, İşletme Süresi'nin sonuna ilave edilecek ve İşletme Süresi'nin sonuna ilave edilen bu süre için garanti ödemesi yapılmayacak. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Denizli Otoyolu'na 6 firmadan teklif - Son Dakika

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